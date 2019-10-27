27 Ekim 2019 Pazar 17:13:05 | Son Güncelleme: 27 Ekim 2019 Pazar 17:13:51
Galatasaray Doğa Sigorta derbide Fenerbahçe Beko'yu 19 sayı farkla mağlup etti
ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray Doğa Sigorta ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasındaki derbi maçta Galatasaray Doğa Sigorta ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadeleyi sarı-kırmızılılar 83-64'lük skorla kazandı. Fenerbahçe böylece ligdeki ilk yenilgisini aldı.
1. Periyot sonucu: 17-21
2. Periyot sonucu: 35-37
3. Periyot Sonucu: 58-55
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