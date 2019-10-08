08 Ekim 2019 Salı 14:02:57 | Son Güncelleme: 08 Ekim 2019 Salı 14:03:39
Galatasaray Doğa Sigorta, Avrupa'da ikide iki peşinde
Sarı-kırmızılı takım, ULEB Avrupa Kupası D Grubu ikinci hafta maçında Almanya temsilcisi EWE Baskets'i konuk edecek.
Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası D Grubu ikinci hafta maçında çarşamba günü Almanya temsilcisi EWE Baskets ile karşı karşıya gelecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.
Galatasaray Doğa Sigorta, grubundaki ilk maçında İtalya temsilcisi Dolomiti Energia'yı 70-64 yendi.
EWE Baskets ise grup mücadelesine mağlubiyetle başladı.
(AA)
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