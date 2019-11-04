Galatasaray Divan Restaurant için Koç grubuna fesih belgesini yolladı

Fatih Terim ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasındaki gerilim sonrasında iş ilginç boyutlara ulaşmıştı. İkili arasındaki her şey, Koç'un Terim'in TFF'den aldığı tazminatı dile getirmesiyle başlamıştı.

Bunun üzerine Terim'in avukatı buna karşılık vermiş, ancak Fenerbahçe başkanı geri adım atmamıştı. Yaz dönemindeki bu tartışmaların ardından her şey unutulduğu düşünülüyordu ki, aslında ateşin küllenmediği görüldü.

İlk olarak Galatasaray'ın 3-2 galip geldiği Kayserispor deplasmanından sonra Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ile görüşen Terim, Koç grubunun işletmeciliğini yaptığı "Divan Restoranı"nın Türk Telekom Stadı'nda da bir şubesinin bulunduğunu hatırlatmıştı.

Koç ile büyük gerginlik yaşayan tecrübeli teknik adam, neden Koç grubu ile devam edildiğini sordu.

Sarı-kırmızılı yönetici ise Divan Lokantası ile sözleşmelerinin devam ettiğini dile getirerek, bunun sonlanmasının ardından duruma bakabileceklerini dile getirdi. Terim bunun üzerine Günay'a, "Eğer tazminat için paranız yoksa ben öderim" demişti.

Bu gelişmelerin ardından Galatasaray, Divan restoranıyla olan anlaşmayı iptal etti.

SÖZLEŞME FESHEDİLDİ

Sarı-kırmızılı yönetim, Türk Telekom Stadı'nda hizmet veren Divan Restoranı'nın sözleşmesini feshetti. Sarı-kırmızılılar Divan'la yapılan anlaşmayı bozduğu için 500 bin dolar tazminat ödeyecek.

YERİNE GELECEK FİRMA BELLİ OLDU!

Galatasaray, Fatih Terim ile Ali Koç arasında yaşananların ardından Türk Telekom Stadyumu'nda bulunan Divan Restaurant ile yollarını ayırmıştı. Divan Restaurant'ın yerini alacak catering şirketi belli oldu. Galatasaray'ın catering şirketi olarak Asrı Gıda firması ile anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.

Futbol Arena'nın haberine göre tarafların prensip anlaşmasına vardığı ifade edildi. Galatasaray Kulübü'nün, Türkiye Futbol Federasyonu'nun da çalıştığı Asrı Gıda firması ile sağlanan anlaşmayı milli takım arasında açıklaması bekleniyor.

DİVAN RESTAURANT'IN YERİNİ ALACAKLAR

Galatasaray ile anlaşması sona eren Divan Restaurant'ın, sandalye, araç gereç, mutfak malzemeleri envaterini alacağı, Asrı Gıda firmasının ise milli takım arasında Türk Telekom Stadyumu'na tüm teçhizatını kuracağı öğrenildi. Asrı Gıda firması aynı zamanda Galatasaray kulübünün personel yemeğini de sağlıyordu.

EŞYALARI TOPLAYIN!

Galatasaray kulübü, fesihnameyi Divan firmasına gönderdi ve Türk Telekom Stadyumu'ndaki tüm eşyaların toplanması istendi.