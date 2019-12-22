Galatasaray deplasman maçlarında kabus yaşıyor
Geçen sezon "deplasman fobisi" olduğu için eleştirilen Galatasaray, bu sezon da deplasmanlarda istediği başarıyı yakalayamadı.
Süper Lig'de Göztepe karşısında bu sezon 8. deplasman maçına çıkan Galatasaray, dış sahada 3. yenilgisini yaşadı.
Deplasmandaki 8 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi alan sarı-kırmızılı ekip, 8 gol atıp, kalesine 9 gol gördü. Galatasaray, dış sahada 9 puanda kaldı.
GÖZTEPE'DE SON 7 MAÇTA 1 YENİLGİ
Göztepe, ligin 10. haftasında Trabzonspor'u 1-0 yenerek çıkışa geçerken, son 7 karşılaşmasında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alıp, 14 puan elde etti.
Galatasaray'a karşı oynadığı son 12 lig maçında sadece 1 galibiyeti bulunan Göztepe, rakibini en son 2001-2002 sezonunun ikinci devresinde 2-0 mağlup etmişti. Göztepe, renktaşını ligde 6 maç sonra yendi.
JEROME BU SEZON 2. GOLÜNÜ ATTI
Bu sezon Trabzonspor deplasmanında Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle biten müsabakada takımının galibiyet golüne imza atan Cameron Jerome, Galatasaray karşısında 9. dakikada sarı-kırmızılı ekibi 1-0 öne geçirdi. Jerome bu sezon ligde 2. golünü attı.
Göztepe'yi 2-1 öne geçiren golü kaydeden Halil Akbunar, Jerome gibi bu sezon 2. kez gol sevinci yaşadı. Halil Akbunar, 3-1 kazandıkları MKE Ankaragücü maçında da 1 gol kaydetmişti.
Galatasaray maçında bu sezon 4. sarı kartlarını gören Gassama, Jerome ve Titi, ilk yarının son haftasındaki Demir Grup Sivasspor mücadelesinde cezalı duruma düştü.
(AA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT