Galatasaray, Deniz Türüç ve Mensah için Kayserispor'a teklifte bulundu

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Deniz Türüç transferi için yıldız futbolcuyla bizzat telefonda görüşen Ali Koç’un yetenekli oyuncuya Fenerbahçe forması giydirmesi beklenirken, Deniz’in bir yandan da Galatasaray’la dirsek teması halinde olması iki ezeli kulübü karşı karşıya getirdi.

FATİH TERİM HEM DENİZ'İ HEM DE MENSAH'I İSTİYOR

Daha önce Vedat Muric transferinde Fenerbahçe ile yarış haline giren Galatasaray’ın Deniz Türüç ve Bernard Mensah için Kayserispor’a cazip bir teklif yaptığı ortaya çıktı. Ndiaye-Fernando ikilisiyle yollarını ayıran sarı kırmızılıların Seri’nin yanına Mensah’ı düşündüğü belirtilirken, Fatih Terim’in Türüç’ü de kadrosunda görmek istediği öğrenildi. İki yıldız orta sahaya talip olan Abdurrahim Albayrak’ın Erol Bedir’e 6 milyon Euro + Yunus Akgün’ü sunduğu ifade edilirken, Başkan Bedir’in 9 milyon Euro + Yunus Akgün’ü istediği anlaşıldı.

SADECE DENİZ TÜRÜÇ İÇİN MASAYA OTURACAKLAR

Atletico Madrid’e 3 milyon Euro ödenerek alınan Mensah için 5, Deniz Türüç içinse en az 4 milyon Euro talep eden Kayserispor’a henüz bir yanıt vermeyen Abdurrahim Albayrak’ın durumu Mustafa Cengiz ve Fatih Terim’le paylaştığı öğrenilirken, Galatasaray’ın Mesah haricinde sadece Deniz Türüç için bir kez daha görüşmelere başlayacağı bildirildi.