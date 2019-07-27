Galatasaray, Deniz Türüç için son teklifini yaptı: 3,5 milyon Euro + Ahmet Çalık

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Yurtdışında Falcao, Cuellar, Josef de Souza, Wanyama transferleriyle uğraşan Galatasaray’ın Süper Lig’de ilk hedefi Deniz Türüç. Orta sahada sol ayaklı, skoru her an değiştirebilecek efektif bir futbolcu arayışında olan Fatih Terim, milli takımdan öğrencisi olan Deniz Türüç’ü isterken, sarı kırmızılı yönetici Abdurrahim Albayrak’ın vakit kaybetmeden Deniz için Erol Bedir’le masaya oturduğu öğrenildi.

GALATASARAY DENİZ TÜRÜÇ İÇİN SON TEKLİFİNİ YAPTI

Fenerbahçe’nin para + futbolcu teklifini yakalamak isteyen Galatasaray’ın Kayserispor’a 3,5 milyon Euro + Ahmet Çalık’ı önerdiği belirtilirken, Başkan Bedir’in bu teklife sıcak baktığı ve önümüzdeki günlerde transferin resmiyet kazanacağı ifade edildi. Geçtiğimiz sezon defans hattında görev alan Kana Bıyık-Sapunaru ve Kucher gibi oyuncularla yollarını ayıran Hikmet Karaman’ın Ahmet Çalık’a onay verdiği belirtilirken, sarı kırmızılı kulübün Abdennour ve Polain dışında alternatif bir stoperinin olmaması Deniz Türüç-Ahmet Çalık takasının ihtimalini bir hayli yükseltti.

Geçtiğimiz sezon 29 maçta görev alan 26 yaşındaki Deniz Türüç 3 gol 5 asistlik performans sergilemişti. Oynadığı futbolla göze çarpan tecrübeli futbolcu milli takıma kadar yükselmeyi başarmıştı.