Galatasaray dayanıklılık ve kuvvet çalıştı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda dayanıklılık ve kuvvet çalışmasıyla başladı.

İdmanda daha sonra kumda kuvvet ve rampada koşu çalışması yapıldı. Dar alan oyunları ile devam eden antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirildi.

Sakatlığı bulunan futbolculardan Radamel Falcao, günü tedaviyle tamamladı. Christian Luyindama, tedavisinin ardından koşulara başlarken, Mario Lemina fizyoterapistler eşliğinde sahada özel bir antrenman yaptı. Adem Büyük ise antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.