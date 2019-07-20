Galatasaray’da orta sahaya son aday: Morgan Schneiderlin

GÜNEŞ

■ EVER Banega transferinde mutlu sona ulaşamayan Galatasaray, orta saha için rotasını yine İngiltere’ye çevirdi. Fernando’nun ayrılmasının ardından bu bölgeye bir isim daha kazandırmak isteyen Sarı-Kırmızılılar’ın yeni hedefi, Everton’un Fransız yıldızı Morgan Schneirderlin… Fabian Delp’in transferi sonrasında iyice gözden düşen ve Merseyside ekibinde forma şansı azalan 29 yaşındaki oyuncu için harekete geçen Galatasaray yönetimi, Evertonlu yetkililerle masaya oturdu.

GALATASARAY’A SICAK BAKIYOR

■ ONYEKURU transferinden dolayı arası iyi olan iki kulüp, Schndeiderlin konusunda pazarlıklara başladı. Galatasaray’ın oyuncu için Everton’a 1 milyon euro civarında bir kirama bedeli önerdiği ancak İngilizlerin bu fiyatı düşük bulduğu belirtildi. Bir dönem Fransa Milli Takımı’nda da forma giyen 29 yaşındaki orta sahanın Galatasaray’ın teklifine olumlu yanıt verdiği ve “Kulübümle anlaşın bende sorun olmaz” dediği de gelen bilgiler arasında…

SALI GÜNÜ NETLEŞECEK

■ EVERTON ile 2021’e kadar sözleşmesi bulunan Schneiderlin 2017’de 22 milyon 900 bin euro bedelle Manchester United’dan transfer edildi. Maviler'den yıllık 3 milyon euro kazanan oyuncu, geçen sezon Premier Lig’de 14 maça çıkarken sadece 1 asist yaptı ve gol atamadı. Kariyerinin en verimli çağında yeniden çıkışa geçmek isteyen Fransız yıldız, Galatasaray’ı bir avantaj olarak görüyor. Sarı-Kırmızılılar, Schneiderlin’in transferini Salı gününe kadar netleştirecek.