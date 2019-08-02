Galatasaray, Cenk Tosun'u kiralamak için Everton'a kiralama teklifinde bulundu

Galatasaray'da yeni sezon hareketliliği tam gaz devam ediyor. Avusturya kampını tamamlayan Sarı-Kırmızılılar'da teknik patron Fatih Terim eksik bölgeler için talimatları vermiş ve çalışmalar başlamıştı.

Diagne'nin de satılacak olmasında dolayı forvet mevkine transfer yapılmasını isteyen kurt hocanın bu talebi sonrası flaş bir isim gündemde. Galatasaray'da Cenk Tosun hareketliliği başladı. Radamel Falcao'yu kadrosuna katmak üzere olan sarı-kırmızılı takım, Kolombiyalı santrforun yanına milli yıldızı da ikinci forvet olarak düşünüyor.

Hatta gelen haberlere göre; Cenk'in kulübü Everton'a teklif bile yapıldı. Kadrosunda Richarlison'u bulunduran İngiliz ekibi, Juventus'un 19 yaşındaki forveti Moise Kean'i de kadrosuna katmak üzere. Bu durumda Cenk Tosun'un forma şansı iyice azalacak. Bunu fırsata çevirmek isteyen Galatasaraylı idareciler de 28 yaşındaki golcü için Ada kulübüne kiralama teklifinde bulundu.

(Fotomaç)