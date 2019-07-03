Galatasaray, Carlos Eduardo'nun menajeriyle ilk görüşmeyi yaptı

Yaz transfer döneminde şu ana dek Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Valentine Ozornwafor, Şener Özbayraklı ve Adem Büyük'ü kadrosuna kattığını duyuran Galatasaray'ın hız kesmeye niyeti yokmuş gibi görünüyor.

Transferin Türkiye'deki en hareketli takımı olan Cim Bom, bu defa da bombayı Al Hilal forması giyen 29 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Carlos Eduardo ile patlatmaya hazırlanıyor. Cim Bom'un bir süredir peşinde olduğu iddia edilen sambacıyla ilgili ülkesi Brezilya'dan gelen son haberler Sarı Kırmızılı taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.

Globo Esporte adlı internet sitesinin okuyucularıyla paylaştığı habere göre Galatasaraylı yöneticiler, geçtiğimiz hafta Eduardo'nun menajerleriyle bir görüşme gerçekleştirerek oyuncuya olan ilgilerini iletti. Haberde yıldız ismin Suudi kulübüyle olan sözleşmesinin 2020 yazında bitecek olmasının da transferde Galatasaray'ın elini bir hayli güçlendirdiğine vurgu yapıldı.

(Fanatik)