Galatasaray camiasının önde gelenlerinden Fatih Terim'e Mustafa Cengiz sözleri: Biz seni uyarmıştık

TM Dijital Haber Merkezi

Mayıs 2018’de yapılması planlanan genel kuruldan önce sürpriz bir karar alarak Ocak’ta olağanüstü genel kurula giden Dursun Özbek’i devirerek başkan seçilen Mustafa Cengiz, sezon sonunda şampiyon olmanın avantajıyla Mayıs’ta seçime gitmiş, Cengiz bu sefer Dursun Özbek, Ali Fatinoğlu ve Ozan Korkut’u geride bırakarak koltuğunu sağlamlaştırmıştı.

FATİH TERİM İSTİFA MEKTUBUNU CEBİNE KOYDU

TM Dijital Haber Merkezi'nden Levent Gültekin'in haberine göre; Aradan geçen 1,5 senelik süreç içerisinde Fatih Terim’le uyumlu bir şekilde çalıştığı gözlemlenen Mustafa Cengiz’in Gençlerbirliği maçından sonra hocanın yaptığı ‘‘Ben konuşursam ceza alırım, biraz da ceza almayanlar konuşsun’’ açıklamalarına ‘Herkes kendi görevini yapsın’ cevabını vermesi ikili arasında soğuk rüzgarların esmesine neden olurken, yaşanan gelişmelerin ardından Terim’in istifa mektubunu cebine koyduğu belirtildi.

'FATİH TERİM'E SÖYLEMİŞTİK'

Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasındaki soğuk savaş hakkında görüş bildiren bazı muhalif isimlerin ikili arasındaki gerilimden Terim’i sorumlu tuttukları öğrenildi. Mayıs seçiminde Dursun Özbek’i karşısına alarak Mustafa Cengiz’i destekleyen Fatih Terim’in birçok kez uyarıldığını söyleyen kulübün ileri gelenleri tecrübeli teknik adamın ileriyi göremediğini işaret ederken, Galatasaray’da görev almış bazı eski yönetici ve başkanların;

GRİ TAKIM ELBİSEYİ GİYİNCE...

“Dursun Özbek Ocak’ta seçim kararı almıştı ve o seçimi Mustafa Cengiz’e karşı kaybetti. Mayıs’ta yeniden seçim oldu, o dönem Fatih Terim’i uyarmıştık ‘Bu başkan o bildiğimiz gelenekçi, alışık olduğumuz, kulüp kültürünü almış biri değil’ demiştik, fakat hoca ‘Gri’(Mustafa Cengiz'in oy pusula rengi) takım elbisesiyle tarafını belli etti ve Cengiz’e çalıştı. Şampiyon olarak bitirilen sezonda Fatih Terim’e güvenen genel kurul üyeleri de Mustafa Cengiz’e oy verince tablo ortaya çıktı.” ifadelerini kullandılar.