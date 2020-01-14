14 Ocak 2020 Salı 11:39:50 | Son Güncelleme: 14 Ocak 2020 Salı 11:41:11
Galatasaray, Bursaspor'un Sekidika için yaptığı kiralama teklifini reddetti
Galatasaray'ın yeni transferi Jesse Sekidika için teklif geldi ama sarı-kırmızılılar bu teklifi kabul etmedi.
Cim-Bom'da, Bursaspor'a kiralanacağı söylenen Jesse Sekidika için vize çıkmadı.
Sarı-kırmızılıların kısa bir süre önce kadrosuna kattığı Nijeryalı futbolcuyu, yeşil-beyazlılar kiralık olarak istedi. Ancak Galatasaray olumsuz yanıt verdi.
Teknik direktör Fatih Terim'in performansından memnun olduğu Sekidika'ya ligin ikinci yarısında şans vereceği belirtildi.
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