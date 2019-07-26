Galatasaray, Bursaspor'dan Ertuğrul Ersoy'u gözüne kestirdi

Yerli kontenjanını güçlendirmek isteyen Galatasaray, geçen sezon Süper Lig'de kümeye düşen Bursaspor'dan Ertuğrul Ersoy'u transfer etmeye çalışıyor. 22 yaşında 1.87 boyundaki savunmacı, ligden düşen ve ekonomik sıkıntılar yaşayan Bursaspor'dan ayrılıp bonservisini eline almak istiyor. Galatasaray ise genç stoperden haber bekliyor.

UZUN SÜRELİ SÖZLEŞME

Eğer Bursaspor ile Ertuğrul arasında sözleşme fesih gerçekleşirse sarı kırmızılı ekip genç savunmacı ile uzun soluklu bir sözleşme imzalayacak. Bursaspor'da kaptanlığa kadar yükselen Ertuğrul Ersoy, geçen sezon Süper Lig'de 30 maça çıkarken 1 de gol atmıştı. (Sporx)