Galatasaray bu hafta içinde Henry Onyekuru için Everton ile masaya oturacak

Aslan, Nijeryalı kanat oyuncusu için hafta içerisinde Premier Lig ekiplerinden Everton ile masaya oturacak ve İngiliz ekibine teklifini sunacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KOZU

Cim Bom'un hedefi, 22 yaşındaki futbolcuyu bir sezon daha kiralık olarak kadrosuna katmak. Sarı kırmızılı ekibin bu doğrultuda en büyük kozu ise gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması.

GERİ DÖNMEYE ÇOK İSTEKLİ

Napoli ve CSKA Moskova'nın da ilgilendiği genç yıldızın ''Galatasaray'da oynamak istiyorum'' demesi transfer için Galatasaray adına büyük avantaj.