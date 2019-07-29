Galatasaray bu hafta içinde Henry Onyekuru için Everton ile masaya oturacak
Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması altında 44 maçta 16 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Henry Onyekuru için Galatasaray yönetimi harekete geçiyor.
Aslan, Nijeryalı kanat oyuncusu için hafta içerisinde Premier Lig ekiplerinden Everton ile masaya oturacak ve İngiliz ekibine teklifini sunacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ KOZU
Cim Bom'un hedefi, 22 yaşındaki futbolcuyu bir sezon daha kiralık olarak kadrosuna katmak. Sarı kırmızılı ekibin bu doğrultuda en büyük kozu ise gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması.
GERİ DÖNMEYE ÇOK İSTEKLİ
Napoli ve CSKA Moskova'nın da ilgilendiği genç yıldızın ''Galatasaray'da oynamak istiyorum'' demesi transfer için Galatasaray adına büyük avantaj.
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