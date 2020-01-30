30 Ocak 2020 Perşembe 14:26:20 | Son Güncelleme: 30 Ocak 2020 Perşembe 14:28:03
Galatasaray, Boluspor'dan 18 yaşındaki Erkan Süer'i kadrosuna kattı
Galatasaray, Boluspor'un 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Erkan Süer'i kadrosuna kattı.
Galatasaray, Boluspor'un 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Erkan Süer'i kadrosuna kattı.
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