23 Temmuz 2019 Salı 09:50:00 | Son Güncelleme: 23 Temmuz 2019 Salı 09:51:33
Galatasaray, Beşiktaş'ın da istediği Mehmet Özcan için Eskişehirspor'a yeni bir teklifte bulunacak
Galatasaray, Beşiktaş'ın da istediği genç oyuncu için Eskişehirspor'a yeni bir teklif daha sunacak.
Galatasaray, Mehmet Özcan'ın peşini bırakmıyor... Sarı-Kırmızılı yönetimin Beşiktaş'ın da listesinde olan genç futbolcu için Eskişehirspor'a yeni bir teklif sunması bekleniyor.
Teknik Direktör Fatih Terim'in ilerde çok büyük bir yıldız olabilir dediği Mehmet Özcan için Eskişehirspor'a 1 milyon Euro önereceği öğrenildi.
Bu konuda bu hafta önemli gelişmelerin yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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