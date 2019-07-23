Galatasaray, Beşiktaş'ın da istediği Mehmet Özcan için Eskişehirspor'a yeni bir teklifte bulunacak

Galatasaray, Mehmet Özcan'ın peşini bırakmıyor... Sarı-Kırmızılı yönetimin Beşiktaş'ın da listesinde olan genç futbolcu için Eskişehirspor'a yeni bir teklif sunması bekleniyor.

Teknik Direktör Fatih Terim'in ilerde çok büyük bir yıldız olabilir dediği Mehmet Özcan için Eskişehirspor'a 1 milyon Euro önereceği öğrenildi.

Bu konuda bu hafta önemli gelişmelerin yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

(Takvim)