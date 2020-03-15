Galatasaray - Beşiktaş maçı 11'leri belli oldu

Türk Telekom Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak olan mücadelede Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen’in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve İsmail Şencan üstlenecek. Derbi mücadelesinde iki takımın ilk 11’leri şu şekilde:

GALATASARAY: Muslera - Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Falcao

BEŞİKTAŞ: Karius - Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Atiba, Boyd, Boateng, Nkoudou, Burak Yılmaz

DHA