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17 Ocak 2020 Cuma 14:36:26 | Son Güncelleme: 17 Ocak 2020 Cuma 14:37:07

'Galatasaray beni istedi ama La Liga'yı seçtim'

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Jeison Murillo, İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'ya imza atmıştı. Sarı kırmızılılardan teklif aldığını doğrulayan Murillo, tercihini İspanya'dan yana kullandığını söyledi.

Jeison Murillo açıklamasında, "Galatasaray'ın bana karşı ilgisi oldu ama aklımda başka şeyler vardı. La Liga'ya dönmeyi seçtim. İspanya'ya geri dönmek, Celta'nın bir parçası olmak benim için çok güzel bir meydan okuma" dedi.

Celta Vigo'nun durumuna değinen tecrübeli oyuncu, "Puan durumunda mümkün olduğunca  yükselmeliyiz. Takımda iyi oyuncular var. Deneyimlerimle bu kulübe ve takım arkadaşıma yardım etmeye çalışacağım" sözlerini kullandı

SATIN ALMA OPSİYONUYLA GİTTİ

Okay Yokuşlu'nun da formasını giydiği Celta Vigo, Valencia ile anlaşarak Jeison Murillo'yu Sampdoria'dan kiralık olarak kadrosuna kattı.

Celta Vigo'dan yapılan resmi açıklamada, sezon sonuna kadar kiralanan Jeison Murillo'nun satın alma opsiyonun da olduğu duyuruldu. İspanyol basını, satın alma opsiyonunun 16 milyon euro olduğunu öne sürdü.

Jeison Murillo, İspanya'da daha önce Granada, Las Palmas, Cadiz, Valencia ve Barcelona formaları giymişti.

(Sporx)

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