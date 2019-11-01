Galatasaray Belhanda'nın alternatifini belirledi

Süper Lig'de ve Avrupa'da üst üste kötü sonuçlar alan Galatasaray'da teknik direktörü Fatih Terim ocak transfer döneminde takıma büyük bir neşter vurmayı planlıyor.

Birçok isimle yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılı ekipte bu isimlerden biri de Belhanda olarak dikkat çekiyor. Faslı yıldız yerine 10 numara arayışlarını hızlandıran Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim geldi.

Devre arasında hızlı bir kanat oyuncusu ve Younes Belhanda'nın yerine 10 numara arayan Galatasaray'da idari direktör Şükrü Hanedar'ın Mario Götze'nin babasıyla yaptığı görüşmenin ortaya çıkmasından sonra sürpriz bir iddia daha ortaya çıktı

PSV'DEN 10 NUMARA

Muslera'nın, gazeteci arkadaşı Rafael Mendez, Galatasaray'ın PSV'den ayrılmak isteyen Gaston Pereiro'nun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade edildi.

Orta saha ve kanatlarda forma giyebilen Gaston Pereiro'nun PSV ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 24 yaşındaki Uruguaylı oyuncu, Hollanda'da 148 resmi maça çıkarken 47 gol attı, 21 de asist yaptı.

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