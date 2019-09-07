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07 Eylül 2019 Cumartesi 15:06:49 | Son Güncelleme: 07 Eylül 2019 Cumartesi 15:09:14

Galatasaray Başkanı Cengiz: Federasyondan gerekli adımların atılmasını şiddetle bekliyoruz

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gündemdeki cezalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Galatasaray’a karşı organize ya da deorganize, simetrik ya da asimetrik kurulan bütün tuzaklara, tenha koridorlarda sinsice yapılan planlara karşı mücadelemizi verip, mayısta her zaman olduğu gibi inşallah ipi yine göğüsleyeceğiz" dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile Teknik Direktör Fatih Terim, divan başkan yardımcısı Öner Kılıç’ın eşi Hale Kılıç'ın ceza törenine katıldı. Levent Cami’inde yapılan törenin ardından Başkan Mustafa Cengiz, gündem ile ilgili olarak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Başkan Cengiz, son yaşananlardan sonra çok dolu olduğu vurgulayarak, “Ülkemizde maalesef belli bir tevazu ve edep içinde konuşulunca sizin mesajlarınız gereken etkiyi vermediği gibi istenen etkiyi de yapamıyor. Algılanması zayıf oluyor. Galatasaray’a, yönetimimize ve hocamıza karşı kurulan bütün şer odaklarına rağmen Galatasaray şampiyonluk yürüyüşüne devam edecektir. Ellerinden ne gelirse artlarına koymasınlar. Bizim kimi ve kimleri kast ettiğimiz çok açık. Bu yarış içinde dün TFF’nin elimize ulaşan gerekçeli kararında hocamızın demokratik doğal tepkisini maalesef sanki federasyona söylenmiş gibi algılanmasını da hayret ile karşıladık. Oysa hocamızın verdiği tepki demokratik, belli bir kişi ve kurumu hedef almayan genel Galatasaray’a karşı şiddetle artan tepkilere karşı tepkidir. Biz Galatasaray’a karşı organize ya da deorganize, simetrik ya da asimetrik kurulan bütün tuzaklara, tenha koridorlarda sinsice yapılan planlara karşı mücadelemizi verip, mayısta her zaman olduğu gibi inşallah ipi yine göğüsleyeceğiz. Galatasaray olarak bu yürüyüş ve duruşumuzdan asla vazgeçmeyeceğiz. Aslan’ın duruşu, görünüşü bile insanlara gerekli mesajı verir. Aslan kükrerse düşmanları kendi seli içinde boğulur, gider. Galatasaray demokratik haklarını her zaman yerine getirecektir” diye konuştu.

“Federasyondan gerekli adımların atılmasını şiddetle bekliyoruz”

Türkiye Futbol Federasyonu’nun cezaların açıklandığı saatine ilişkin yaptığı açıklamanın hatırlatılması üzerine Mustafa Cengiz, “Dünkü 19.05 açıklaması bizim kutsiyetlerimizden biridir. Kuruluş tarihimiz, kuruluş başkanımız, kurucu lisemizde bizim kutsiyetimizdir. Bunlara yapılan saldıranlara verilen cevapta ancak yayınlanan açıklama bize göre bu işten hiç anlamayanların ikna olabileceği bir açıklamadır, yetersizdir. Biz federasyondan gerekli adımların atılmasını şiddetle bekliyoruz. Hakimler sadece Berlin’de değil, İstanbul’da da, Ankara’da da var. Mayıslar bizim, şer odakları ellerinden geleni artlarına koymasınlar. Galatasaray’ın şampiyonluk yürüyüşünü, 5. şampiyonluğa yürüyüşünü hiç kimse engelleyemeyecek” diye cevap verdi.

“Biz hocamızla önceden planlanmış hiçbir şey yapmıyoruz”

Teknik Direktör Fatih Terim ile hep birlikte olduklarını ifade eden Cengiz, “Biz hocamızla önceden planlanmış hiçbir şey yapmıyoruz. Onu özellikle söylüyorum. Hocamızın tepkisi doğaldı. Bizim senkronize, planlı bir hareketimiz yok. Nasıl taraftarımız doğal tepkiler veriyorsa, hocamız da, ben de, yönetimimiz de doğal tepkiler veriyoruz. Biz kesinlikle planın parçası değiliz. Bu armaya gönül vermiş milyonlarca insanın temsilcisiyiz. Hocamız da bunun icracısı ve çok da güzel icra ediyor. Hocamıza da sevgi ve saygılarımı iletiyorum” açıklamasında bulundu.

“Galatasaray, aslan gibi yürüyüşüne bariyerleri parçalayarak devam edecektir”

Cezalarla ilgili olarak hukuksal sürecin devam ettiğini söyleyen Mustafa Cengiz, “Ben daha önceki konuşmamda da söyledim. Bu süreçte mutlaka aklı selim galip gelecektir. Aklı selim yoksa bile Galatasaray, aslan gibi yürüyüşüne, bariyerleri parçalaya parçalaya devam edecektir” dedi.

“Cezalar bizi yıldıramaz”

Son dönemde verilen cezaların sorulması ile ilgili olarak ise Başkan Mustafa Cengiz, “Ben de 150 gün ceza aldım, kimse söylemiyor. Benimki sayılmıyor demek ki. Bakın dikkat edin yardımcı hocamıza da ceza verildi. 19 bin 500 gibi anlamlı bir rakamla ceza verdiler. Cezalar bizi yıldıramaz. Cezalar bizi daha da bütünleştirir, kenetlendirir, bir araya getirir. Lütfen bu kötü yolları bıraksınlar. İsterlerse devam etsinler. Biz yolumuzdan asla vazgeçmeyiz” diyerek sözlerini tamamladı.  (İHA)

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