Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan hakkında çıkan haberleri yalanladı

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, basında kendisi hakkında yer alan iddialara yanıt verdi. Günay, Türkiye Gazetesi Galatasaray Muhabiri Burhan Can Terzi için işinden ettiği ve teknik direktör Fatih Terim ile aralarında geçtiği iddia edilen diyaloğun yalan olduğunu söyledi.

İşte Yusuf Günay'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklama:

Son dönemlerde çeşitli mecralarda yapıln asılsız haberlerle hakkımda başlatılan karalama kampanyası karşısında bir açıklama yapma gereği doğmuştur.

Yaptığı yalan ve uydurma haberlerle camiamız içinde nifak tohumu ekmek isteyen bir muhabirin çalıştığı gazeteyle ilişiğinin kesilmesinde, haberin tekzip edilmesini rica etmekten başka herhangi bir etkim olmamasına rağmen, mağduriyet algısı oluşturulmak suretiyle hakkımda yazılı ve görsel medyada yine tamamen hayal ürünü ve asılsız haberler yaptırılmaktadır. Şahsımı küçük düşürmeye yönelik bu iddialar aynı zamanda iftira niteliği de taşımaktadır. Önemli olan gerçek değil, oluşturulan algıdır düşüncesiyle hareket eden bu kişiler televizyon kanallarında avazı çıktığı kadar bağırarak konuşulunca haklı olunduğunu sanmaktadırlar.

Diğer taraftan, teknik direktörümüz sayın Fatih Terim'le önce Malatyaspor, ardından Kayserispor deplasmanı dönüş uçağında geçtiği iddia edilen konuşmalar da bu karalama kampanyasının bir parçasıdır. Galatasaray takım uçağında iki kişi arasında yapıldığı ileri sürülen bu konuşmayı ve diğer asılsız iddiaları tarafları kamuoyunca bilinen kişilerin servis etmesi de ayrıca manidardır.

Buna benzer organize ve sistemli bir şekilde yapılan saldırılar, şahsımı da aşarak aileme kadar uzanmıştır. Kaostan beslenenler ve hakkımda başlattıkları karalama kampanyalarına destek arayanlar amaçlarına asla ulaşamayacaklardır.

Hakkımda bu iddiaları ortaya atanlar ve destekçileri hakkında tarafımdan yasal süreç başlatılmıştır.

Bilinmesini isterim ki bu saldırıların hiçbiri görevde olduğum süre boyunca Galatasaray'a aşkla hizmet etmekten beni alıkoyamayacaktır."