Galatasaray Başkan Yardımcısı Günay, Ali Koç'un Terim'le ilgili sözlerine cevap verdi
"Nasıl oluyor da bir insanın sicili bu kadar bozuk olabilir. Hem futbolculuk hem de antrenörlük hayatında bu kadar ceza alabiliyor. Bununla ilgili konuşacağımıza 19.05'e takılıp duruyoruz" diyerek Fatih Terim'e göndermede bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Galatasaray'dan yanıt gecikmedi.
Ülker Stadı'nda imzalanan sponsorluk anlaşmalarının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu.
- "Onların fıtratında olan bir şey"
Sarı-lacivertli kulübün başkanı, bir basın mensubunun Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in söylediğini iddia ettiği "Organize yapılan işler profesyonel yapılmaya başlandı", "Maçlar Avrupa'da sahada Türkiye'de ise masada kazanılıyor" açıklamalarına şu şekilde cevap verdi: "Onların fıtratında olan bir şey. Yorum yapmak istemiyorum. Dünya neler konuşuyor. Avrupa futbolu neler üstünde tartışıyor. Bizim ülkemizde tweet 19.05'te atılmış... Nasıl oluyor da bir insanın sicili bu kadar bozuk olabilir. Hem futbolculuk hem de antrenörlük hayatında bu kadar ceza alabiliyor. Bununla ilgili konuşacağımıza 19.05'e takılıp duruyoruz. Spor kulüpleri olarak sahada rekabet ediyoruz. Bunun dışında omuz omuza verip çalışmak durumundayız. Hep bir kavga ve gürültü gidiyor. Bizimle ilgili imada bulunan çok açıklama oluyor. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha fazla konuşmak zorunda kalmayız."
GALATASARAY'DAN ALİ KOÇ'A YANIT GECİKMEDİ
Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Ali Koç'un Fatih Terim'le ilgili sözlerine cevap verdi. Günay Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Rekabette geri kalmanın çaresizliği" ifadesinde bulundu.
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- Ali Koç'tan Terim'le ilgili 19:05 açıklaması: Bir insanın sicili nasıl bu kadar bozuk olabilir?
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