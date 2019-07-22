22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:27:48 | Son Güncelleme: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:58:03
Galatasaray, Banega'nın alternatfini İtalya'da buldu: Alfred Duncan
Seri transferinin ardından orta sahaya bir takviye daha düşünen Galatasaray uzun süredir görüşmeler yaptığı Banega’da sonuca ulaşamayınca, yeni bir isim üzerinde yoğunlaştı.
Sarı-Kırmızılılar’ın yeni orta saha adayının Sassuolo’da forma giyen Alfred Duncan olduğu öğrenildi. Cim-Bom’un 26 yaşındaki Ganalı oyuncu için kulübüne 7 milyon euroluk bir teklif yaptığı ileri sürülürken, İtalyanlar’ın henüz cevap vermediği kaydedildi. Duncan geçen sezon 26 maçta 4 gol, 4 asistle oynadı.
(Star)
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