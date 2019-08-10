Galatasaray, Bakayoko ile görüşmelerine devam ediliyor

Bakayoko, sarı-kırmızılı kulübe gelmeye sıcak yaklaşırken Galatasaray, Chelsea ile henüz anlaşmaya varamadı.

Cimbom'un 1.5 milyon euro'luk kiralama teklifi, Ada kulübü tarafından düşük bulundu. Premier Lig'in güçlü ekibi kapıyı 3.5 milyon euro'dan açtı. Sarı-kırmızılı kulüp ise bu rakamı düşürmeye çalışıyor. AC Milan geçtiğimiz sezon Bakayoko'yu 5 milyon euro bedelle kiralamıştı.

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Galatasaraylı taraftarın özellikle sosyal medya platformlarında kendisine ulaşmasından memnun kalan Bakayoko'nun, 'Yeniden yükseliş' için Galatasaray'a sıcak baktığı kaydedildi (Sabah)