Galatasaray Avrupa'yı tarıyor

SÜPER Lig’in en yaşlı takımlarından biri olan G.Saray, geçtiğimiz günlerde büyük bir değişimin startını vermişti. Bir süredir yaptığı basın toplantılarında oyuncuların geçmişine değil, geleceklerine yatırım yapacaklarına vurgulayan G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, gözünü Almanya ve Hollanda liglerine çevirmişti. Terim, bu ülkelerde oynayan gurbetçilerin detaylı araştırılması konusunda scout ekibiyle birlikte çalışmalar başlatmıştı. Oyuncuların saha içi ve saha dışı davranışları takip edildi. Gurbetçilerle ilgili hazırlanan ilk raporlar Fatih Terim’e iletildi. Bu detaylı çalışma sezon sonuna kadar devam edecek.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Listede 5 isim ön plana çıkmış durumda. Listede Almanya ekibi Schalke O4’te oynayan orta saha oyuncusu Suat Serdar (22) ve forvet Ahmed Kutucu (19), Fortuna Düsseldorf’un stoperi Kaan Ayhan (25), İtalyan ekibi Sassuolo’da forma giyen sağ bek Mert Müldür (20) ve Hollanda Willem II’de top koşturan orta saha Görkem Sağlam (21) bulunuyor. Scout ekipleri bu oyuncularla görüşmeleri sezon sonuna kadar sürdürecek. Fatih Terim’in talimatı doğrultusunda 5 isim arasında öncelik Schalke forması giyen Suat Serdar’a verilmiş durumda. 22 yaşındaki oyuncu Schalke forması altında gösterdiği performansla piyasa değerini 20 milyon euroya kadar çıkardı.

SONRAKİ SATIŞTAN PAY VERİLECEK

Suat’ın Schalke olan sözleşmesi 2022 yılının Haziran ayında bitiyor. Birçok Avrupa takımı genç oyuncuyla yakından ilgileniyor. Galatasaray sezon sonu için transfer teklifini de belirledi. Bu transfer için 15 milyon euro bütçe belirleyen Cim-Bom, Suat’ın sonraki satışından Schalke’ye yüzde 30 pay teklif edecek. 22 yaşındaki gurbetçi yıldız bu sezon 18 karşılaşmada bin 406 dakika sahada kaldı. Başarılı orta saha bu süre içinde 7 gol, 1 asistlik performans sergiledi. G.Saray’ın stoperi Ozan Kabak ile Suat’ın iyi arkadaş olması da bu transferde etkili bir rol oynayacak.

(Akşam)