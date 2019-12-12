Galatasaray Avrupa'da geçmişini mumla arıyor

Son yıllarda Galatasaray'ın Avrupa kupalarında yüzü gülmüyor.

Şampiyonlar Ligi’nde Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Club Brugge ile mücadele eden sarı kırmızılı ekip, topladığı 2 puanla grup sonuncusu oldu ve Avrupa'ya veda etti.

Galatasaray, 2013 - 2014 sezonundaki 1-0'lık Juventus galibiyetinden sonra oynadığı 32 Avrupa kupası müsabakasında sadece 2 kez kazanabildi.

Bir sonraki sezon Anderlecht, Arsenal ve Borussia Dortmund ile aynı grupta mücadele eden temsilcimiz, 5 yenilgi yaşadı ve galibiyet alamadı.

2015-2016 sezonunda Benfica'yı 2-1 mağlup eden Galatasaray, Avrupa'daki 10 maçlık galibiyet hasretini sona erdirdi.

Bu karşılaşma sonrasında da istediği sonuçlara ulaşamayan sarı kırmızılılar, sonraki 7 müsabakada galibiyet sevinci yaşayamadı.

Geçen sezon 3-0'lık Lokomotiv Moskova galibiyetiyle devler ligine başlayan Galatasaray, sonrasında üç puana hasret kaldı.

5 maçın 4'ünü kaybeden ve bir beraberlik alan sarı kırmızılı ekip, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

Son 32 turunda Benfica'ya İstanbul'da kaybeden Fatih Terim'in öğrencileri, Portekiz'de rakibiyle berabere kaldı ve Avrupa defterini kapattı.

Avrupa kupalarındaki son 32 maçında 2 kez kazanan Galatasaray, 20 mağlubiyet, 10 da beraberlik yaşadı.

Sarı Kırmızılılar, Avrupa kupalarında oynadığı son 13 maçta sadece 4 kez gol sevinci yaşadı.

Temsilcimiz, Avrupa sahnesindeki 285 karşılaşmanın 99'unu kazanabildi.

111 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 75 mücadelede ise eşitliği bozamadı.

(TRT Spor)