Galatasaray aradığı oyuncuyu Danimarka'da buldu

AKŞAM

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 'Futbolcuların geçmişine yatırım yapmayacağız' demesinin ardından scout ekibi arayışlarını hızlandırdı. Sarı Kırmızılıların gündemine gelen son isim Danimarka Süper Lig ekiplerinden Aarhus forması giyen Mustapha Bundu...

Aarhus Sportif Direktörü Peter Christiansen oyuncuyla ilgili geçtiğimiz günlerde 'Şu anda takımımızın en önemli oyuncusu. Danimarka'da herhangi bir takıma satmayacağız ama büyük bir teklif olursa düşünebiliriz' açıklamasını yaparak transfere açık kapı bıraktı.

Galatasaray scout ekibinin Fatih Terim'e önerdiği futbolcu geçer not aldı. Yönetimin devre arasında Mustapha Bundu ve kulübü Aarhus ile görüşmelere başlayacağı öğrenildi.

Sierra Leoneli futbolcu forvet hattının her bölgesinde görev yapıyor. 1.88'lik boyuyla dikkat çeken Bundu, hızı ve oyun tekniğiyle Henry Onyekuru'ya benzetiliyor.

17 MAÇTA 6 GOL 8 ASİST

22 yaşındaki futbolcu bu sezon toplamda çıktığı 17 karşılaşmada 6 gol atarken 8 de asist yaptı. Bundu, 4 sezondur formasını giydiği Aarhus ile çıktığı toplam 104 karşılaşmada 18 gol atıp 24 asist üretti.