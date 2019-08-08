Galatasaray, Akhisarspor maçı sonrası PFDK'ya sevk edildi
Galatasaray, Akhisarspor ile oynadığı TFF Süper Kupa müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi.
Galatasaray, Akhisarspor ile oynadığı TFF Süper Kupa müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "GalatasarayA.Ş. Kulübü'nün 07.08.2019 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-GALATASARAY A.Ş. TFF Süper Kupa müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." denildi.
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