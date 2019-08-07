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07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:14:27 | Son Güncelleme: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:15:37

Galatasaray Akhisar süper kupa maçı hangi kanalda? Galatasaray Akhisar süper kupa ne zaman?

Türkiye Futbol Federasyonu 2019 Süper Kupa finali futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Süper kupa final maçını, geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Akhisar oynayacak. Maç ile ilgili araştırmalar yapan futbolseverler "Galatasaray Akhisar süper kupa maçı hangi kanalda? Galatasaray Akhisar süper kupa ne zaman?" sorularının yanıtını arama motorlarında aratıyor. Sporseverlerin iple çektiği Süper Kupa final maçı için geri sayım sürüyor. Süper kupa maçı ile taraftarlar hem yeni transferlerini görecek ve hem de yeni sezon öncesi takımlarının performanslarını gözlemleyebilecek. Galatasaray Akhisar süper kupa maçı ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Futbolseverler Türkiye Futbol Federasyonu 2019 Süper Kupa finalini heyecanla bekleniyor. Süper kupa final maçını, geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Akhisar oynayacak. Maç ile ilgili araştırmalar yapan futbolseverler "Galatasaray Akhisar süper kupa maçı hangi kanalda? Galatasaray Akhisar süper kupa ne zaman?" sorularının yanıtını arama motorlarında aratıyor. Sporseverlerin iple çektiği Süper Kupa final maçı için geri sayım sürüyor. Süper kupa maçı ile taraftarlar hem yeni transferlerini görecek ve hem de yeni sezon öncesi takımlarının performanslarını gözlemleyebilecek. Galatasaray Akhisar süper kupa maçı ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

GALATASARAY AKHİSAR SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Akhisar Süper Kupa maçı bugün (7 Ağustos Çarşamba) oynanacak. Maçı başlatan düdük saat 21:30’da çalacak. Ankara Eryaman stadyumunda oynanacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.

GALATASARAY AKHİSAR SÜPER KUPA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Akhisar Süper Kupa maçını A Spor kanalı verecek. Maç, A Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Galatasaray ile Akhisarspor TFF Süper Kupası'nda ikinci kez karşı karşıya gelecek. İki takım geçtiğimiz sezon da Süper Kupa maçında karşı karşıya gelmiş ve Akhisarspor normal ve uzatma süreleri 1-1 biten maçta rakibini seri penaltılar sonucunda 5-4 mağlup ederek kupanın sahibi olmuştu.

GALATASARAY 9'UNCU, AKHİSARSPOR İKİNCİ KEZ OYNAYACAK

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Galatasaray, TFF Süper Kupa'da 9'uncu, Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor ise ikinci kez mücadele edecek.

Almanya'nın Frankfurt kentinde 2006'da oynanan ilk Süper Kupa maçında Beşiktaş'a yenilen sarı-kırmızılı takım, daha sonra 2008'de yine Almanya'da, Duisburg kentinde yapılan kupa maçında Kayserispor ile karşılaştı. Galatasaray rakibine üstünlük sağlayarak ilk kez Süper Kupa'da mutlu sona ulaştı.

Sarı-kırmızılı takım, 2012-2016 yıllarında üst üste 5 kez Süper Kupa'da mücadele verdi. 2012'de Erzurum ve 2013'te Kayseri'de Fenerbahçe karşısında kupayı kazanan Galatasaray, 2014'te ise Manisa'da oynanan maçta sarı-lacivertli takıma penaltılarda mağlup oldu.

Galatasaray, 2015'te Ankara'da Bursaspor, 2016'da ise Konya'da Beşiktaş karşısında kupayı kazanma başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı takım, geçen yıl da Konya'da oynanan maçı penaltılarda Akhisarspor'a kaybetti.

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