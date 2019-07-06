Galatasaray, Aboubakar ile prensipte anlaştı

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, Porto'nun 27 yaşındaki Kamerunlu forveti Vincent Aboubakar ile prensip anlaşmasına vardı.

Galatasaray, golcü futbolcuyu kiralamak için Porto ile görüşmelerini sürdürüyor.

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Vincent Aboubakar, geçen sezon sakatlığı nedeniyle sadece 11 maçta forma giydi.

Portekiz ekibi Porto'nun Kamerunlu forveti, bu 11 maçta 4 gol attı, 2 de asist yaptı.

(TRT Spor)