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08 Kasım 2019 Cuma 09:06:49 | Son Güncelleme: 08 Kasım 2019 Cuma 10:04:06

Galatasaray, 32 takımlı Şampiyonlar Ligi'nin en kötü performans gösteren takımı!

Galatasaray, 32 takım içerisinde gol atamayan tek takım oldu. Terim'in talebeleri, maç başına şut ve isabetli şut değerlerinde son sırada yer alırken, pas başarı yüzdesinde ise ilk 100'e bile giremediler.

6-0'lık Real Madrid yenilgisiyle Şampiyonlar Ligi'ndeki iddiasını tamamen yitiren Galatasaray'da futbolcular 4 maçlık seride istatistik değerleri ile dibi gördü.

32 takım içeresinde gol bulamayan tek takım olan Cimbom, maç başına şut (9), isabetli şut (1.5) ve isabetli orta (1) karnelerinde son sırayı kimseye kaptırmadı.

Şutta Andone 2.7 ile 30. sırada yer alırken onu takip eden Babel ancak 175. olabildi. Adam geçme değerinde 1.3 ortalamalarıyla Seri ve Babel 97.'likte kaldı.

Pas ortalamasında Seri 63.5 ile 48., Marcao 53.5 ile 85.'likte yer alırken, Galatasaray, pas başarı yüzdesinde ilk 100'e isim sokamadı. Kilit pas değerinde Seri 1.8, Mariano ise 1.3 ortalamaları ile 101. oldu.

İMPARATOR'UN EN KÖTÜ İKİNCİ PERFORMANSI

Öte yandan bu sezon Galatasaray'ın başında çıktığı 15 maçta sadece 4 galibiyet görebilen Fatih Terim, kendisinin ikinci, Galatasaray'ın lig tarihinin ise en kötü üçüncü performansına imza attı. İmparator, 1.33 ile teknik direktörlük döneminde en düşük 2. puan ortalamasına ulaştı. Tecrübeli hoca, en düşük ortalamayı 2000-2001 sezonunda 1.27 ile Fiorentina'da yaşamıştı. G.Saray'da Terim'in gerisinde kalan isimler ise 2010-11 sezonunda 1.25 puan ortalaması ile Hagi ve 2014-15 sezonunda 1.31 ortalamasıyla Prandelli oldu.

REAL'İN KARŞISINDA TAKIM BİLE YOKTU!

Real Madrid'in G.Saray'ı Bernabeu Stadı'nda 6-0 yenmesi İspanya'da olduğu kadar dünya medyasında da geniş yankı buldu.

İşte manşetler

EL PAİS: Real Madrid, Galatasaray'ı süpürdü.

MARCA: Bale ve James olmasa ne yazar.

AS: Bernabeu'da zengileştirilmiş uranyum bulundu: Rodrygo...

MUNDO DEPORTİVO: Real, Galatasaray'ı kolay geçti.

DİARİO GOL: Real Madrid'e huzur veren galibiyet.

L'EQUİPE: Rodrygo ve Benzama Galatasaray'ı bitirdi.

SO FOOT: Real Madrid, Galatasaray karşısında canlandı.

QUEST: Benzama ve Rodrygo Galatasaray'a yetti.

ABC: Real'in karşısında bir rakip olmadığını söylememiz gerekecek. 

FOXSPORT MEKSİKA: Real Madrid Bernabeu'da Galatasaray'ı ezdi.

6.5 YILLIK HASRET

ŞAMPIYON Kulüpler Kupası'nda 2 kez çeyrek final ve 1 kez yarı final gören, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 1, Şampiyonlar Ligi'nde 2 kez son sekize kalan, Türkiye'nin UEFA Kupası'nı ve UEFA Süper Kupa'yı kazanan tek takımı olan Galatasaray, başarılarla dolu geçmişini mumla aratıyor… Sarı-kırmızılı takım son dönemde özellikle deplasmanda aldığı kötü sonuçlarla dikkat çekiyor. 6.5 yıldır, Avrupa'da dış sahada kazanamayan Cimbom'un galibiyet hasreti 19 maça çıktı. En son 2012- 13 sezonunda Almanya'da Schalke'yi 3-2'lik skorla yenen Galatasaray, sonrasında ise 15 mağlubiyet ve 4 beraberlik alarak büyük hayal kırıklığına neden oldu.

(Sabah)

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