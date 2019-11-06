Galatasaray 3 milyon vermemişti, şimdi 100 milyon Euro!

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Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nin en iyi forveti olarak gösterilen ve dün gece Napoli’ye attığı golle tarihe geçen 19 yaşındaki futbolcu Erling Haaland için Salzburg’un 100 milyon Euro fiyat belirlediği ortaya çıktı.

5 MİLYON EURO'YDU 100 MİLYON EURO OLDU

Şampiyonlar Ligi’nde 4 maçta 7 gol atarak Avrupa devlerinin dikkatini çeken Norveçli yıldız hemen hemen 1 yılda fiyatını 20 kat artıran Haland için Juventus ve Manchester United’ın devreye girdiği öğrenilirken, genç yıldızın Ole Gunnar Solskajer faktörüyle ManU’ya daha yakın olduğu bildirildi. Salzburg formasıyla ligde ve Avusturya Kupası’nda 13 maçta görev alan Erling Haaland 16 gol atmayı başarırken, 1,94’lük dev forvetin gelecek 10 yıla damga vuracak oyuncuların başında gösterilmesi futbolseverlerin de dikkatini çekti.

Geçtiğimiz yıl Ümit Davala'nın çok beğendiği ve Molde'ye 3 milyon euro teklif edilen Haaland için 'taksit ödemesini' kabul etmeyen Norveç kulübü, oyuncuyu 5 milyon euro'ya Salzburg'a satmıştı.