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24 Kasım 2019 Pazar 09:08:45 | Son Güncelleme: 24 Kasım 2019 Pazar 09:21:37

Gabigol Libertadores Kupası'nı Flamengo'ya kazandırdı

Libertadores Kupası finalinde Flamengo, 1-0 geriye düştüğü maçta 89. ve 90+2. dakikalarda Gabigol'ün attığı gollerle rakibini 2-1 mağlup etti ve şampiyonluğa ulaştı.

Libertadores Kupası'nda şampiyonun adı belli oldu. Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un çalıştırdığı Flamengo, unutulmaz bir şampiyonluk elde etti.

Finalde son şampiyon River Plate ile karşılaşan Flamengo, 14. dakikada Santos Borre'nin golüyle 1-0 geriye düştü. Marcelo Gallardo'nun talebeleri ilk yarıyı bu skorla önde kapatmayı da başardı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında skor üstünlüğünü uzun süre devam ettiren River Plate son dakikalarda adeta yıkıldı.

89. dakikada Gabigol'ün golüyle skoru dengeleyen Flamengo, yalnızca 3 dakika sonra 90+2'de bir kez daha Gabigol ile sevindi. Sambacı golcü 3 dakika içinde attığı 2 golle takımını zafere taşıdı.

Flamengo, 1-0'dan 2-1'e çevirdiği maçın ardından unutulmaz bir zafere imza atarken Libertadores Kupası adres değiştirdi ve Brezilya'ya gitti.

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