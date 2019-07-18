G.Saray'ın transfer ettiği Seri daha önce Belhanda ve Babel ile beraber oynadı

Galatasaray’ın İngiliz ekibi Fulham’dan kadrosuna kattığı 27 yaşındaki futbolcu Jean Michael Seri’yi takımda tanıdık isimler bekliyor. Fransa’nın Nice ekibinde forma giydiği dönemde Younes Belhanda ve Fulham’daki döneminde de Ryan Babel ile takım arkadaşıydı. Tanıdık isimlerinde takımda yer almasıyla Seri’nin adaptasyonunu kısa sürede tamamlamasını sağlayacaktır.

Seri ve Belhandalı Nice ligi üçüncü bitirdi

Seri ile Belhanda 2016-2017 sezonunda Nice’de beraber top koşturdu. Birçok maçta beraber sahada yer alan ikiliden Seri 39 resmi müsabakada 7 gol, 8 asist ile oynarken, Belhanda ise 36 maçta 3 gol, 6 asistle mücadele etti. Fransız ekibi ligi o sene 3. sırada tamamlayarak, UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynamaya hak kazanmıştı.

Geçtiğimiz sezon Fulham’da da Jean Michael Seri ile Ryan Babel takım arkadaşıydı. Seri 34 maçta 1 gol ile oynarken, devre arasında transfer olan Babel ise 16 karşılaşmada görev aldı ve 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi. İngiliz ekibi sezon sonunda 19. oldu ve küme düştü. (İHA)