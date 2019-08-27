G.Saray'ın ilgilendiği Mario, L. Moskova ile anlaşmaya vardı

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Belhanda’nın takımdan ayrılması halinde Galatasaray’a transfer olacağı iddia edilen Joao Mario Lokomotiv Moskova ile anlaşmaya vardı.

JOAO MARİO LOKOMOTİV'E KİRALANDI

2016 yılında Sporting Lizbon’dan 40 milyon euro’ya alınan, fakat İnter’de bir türlü kendisinden beklemeyi yapamayan Joao Mario’nun satın almak opsiyonu konularak 18 milyon Euro karşılığında Lokomotiv Moskova’ya transfer olduğu belirtilirken, yıldız futbolcunun maaşının tamamını Rus devinin ödeyeceği ifade edildi. 43 kez Portekiz Milli Takımı’na seçilen 26 yaşındaki orta saha, daha önce West Ham’da da kiralık olarak forma giyerken, oyuncunun tecrübeli teknik adam Yuri Semin’le kariyerinde yeniden çıkış yapabileceği iddia ediliyor.