G.Saray'ın engel olduğu iddia edilmişti! F.Bahçe bu sefer işi bitiriyor!

  • Bist 100
    108399
  • Dolar
    5,7952
  • Euro
    6,4151
  • Altın
    271,9320
İstanbul
11 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
'Matematik'te Pi sayısı gereksiz' iddiası 'Matematik'te Pi sayısı gereksiz' iddiası
G.Saray bombayı patlatıyor! Tam bir gol makinesi! G.Saray bombayı patlatıyor! Tam bir gol makinesi!
KYK yedek sonuçları açıklandı mı? KYK yedek yurt sonuçları sorgulama ekranı KYK yedek sonuçları açıklandı mı? KYK yedek yurt sonuçları sorgulama ekranı
Suudi Arabistan'da kadın ve erkekler aynı kapıyı kullanabilecek Suudi Arabistan'da kadın ve erkekler aynı kapıyı kullanabilecek
Bakan Çavuşoğlu: Avrupa Konseyi'nin tarafsız ve yapıcı olmasını bekliyoruz Bakan Çavuşoğlu: Avrupa Konseyi'nin tarafsız ve yapıcı olmasını bekliyoruz
asımda en fazla reel getiri BIST 100 endeksinde oldu asımda en fazla reel getiri BIST 100 endeksinde oldu
Yeni Türk Lirası banknotların zaman aşımı yıl sonunda dolacak Yeni Türk Lirası banknotların zaman aşımı yıl sonunda dolacak
Alex de Souza birçok futbolcunun bilgileriyle Türkiye'ye geldi Alex de Souza birçok futbolcunun bilgileriyle Türkiye'ye geldi
Doktora kafa atan saldırgan yakalandı: Çok pişmanım Doktora kafa atan saldırgan yakalandı: Çok pişmanım
Merkez Bankası: Yeni Türk Lirası banknotların zaman aşımı yıl sonunda dolacak Merkez Bankası: Yeni Türk Lirası banknotların zaman aşımı yıl sonunda dolacak
Borsa haftaya yatay başladı Borsa haftaya yatay başladı
Arabuluculuk sınavı ne zaman açıklanacak? Arabuluculuk sınavı sonuçları açıklandı mı? Arabuluculuk sınavı ne zaman açıklanacak? Arabuluculuk sınavı sonuçları açıklandı mı?
Türkiye ve Katar'dan standardizasyonda iş birliği Türkiye ve Katar'dan standardizasyonda iş birliği
F.Bahçe'ye önerilmişti! G.Saray kapıyor F.Bahçe'ye önerilmişti! G.Saray kapıyor
Obezite sağlığı giderek daha çok tehdit ediyor Obezite sağlığı giderek daha çok tehdit ediyor
'Saldırıya geçmeliyiz' 'Saldırıya geçmeliyiz'
G.Saray'ın engel olduğu iddia edilmişti! F.Bahçe bu sefer işi bitiriyor! G.Saray'ın engel olduğu iddia edilmişti! F.Bahçe bu sefer işi bitiriyor!
Türkiye, kapsamlı bir sınır güvenlik sistemi için kolları sıvadı Türkiye, kapsamlı bir sınır güvenlik sistemi için kolları sıvadı
Ersun Yanal, istediği isimleri yönetime sundu Ersun Yanal, istediği isimleri yönetime sundu
Bakan Gül'den Yargı Reformu Strateji Belgesi açıklaması Bakan Gül'den Yargı Reformu Strateji Belgesi açıklaması
Ceren Özdemir'in katili intihar mı etti? Son dakika Ceren Özdemir'in katili haberleri Ceren Özdemir'in katili intihar mı etti? Son dakika Ceren Özdemir'in katili haberleri
Beşiktaş, Avrupa'nın devleriyle yarışıyor! Beşiktaş, Avrupa'nın devleriyle yarışıyor!
15 Temmuz Diriliş Takımı’nın teknik direktörlüğünü 30 yaşındaki engelli Murat Kılıç yapıyor 15 Temmuz Diriliş Takımı’nın teknik direktörlüğünü 30 yaşındaki engelli Murat Kılıç yapıyor
Bursaspor, bu sezon evinde ilk kez kaybetti Bursaspor, bu sezon evinde ilk kez kaybetti

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

09 Aralık 2019 Pazartesi 10:17:15 | Son Güncelleme: 09 Aralık 2019 Pazartesi 10:26:46

G.Saray'ın engel olduğu iddia edilmişti! F.Bahçe bu sefer işi bitiriyor!

Fenerbahçe, Başakşehir'in vazgeçilmezleri arasında yer alan tecrübeli oyuncusu Clichy'i devre arasında kadroya katmaya hazırlanıyor. Clichy'nin sezon başında Fenerbahçe'ye transferine Galatasaray'ın engel olduğu iddia edilmişti.

Fenerbahçe, Başakşehir'in yıldızında mutlu sona ulaşıyor. Yaz transfer sezonunun hızlı takımı Fenerbahçe, ocak ayında da nokta atışı yapmayı planlıyor. Şampiyonluk için bahane istemeyen sarı-lacivertli kurmaylar transferde ince eleyip sık dokuyor. Ersun Yanal'ın raporuna göre çalışmalarına devam eden Fenerbahçe yönetimi hummalı bir çalışma içine girdi. 

Sarı-lacivertliler uzun süredir gündemde olan Başakşehir'in yıldızını ara transfer döneminde kadrosuna katmaya artık çok yakın. Sezon başında olduğu gibi direkt kadroya dahil olacak isimler üzerinde çalışan sarı-lacivertliler, eski gözdesi Gael Clichy ile bir kez daha temasa geçti. Fenerbahçe, yaz transfer döneminin son gününe kadar ilgilendiği Fransız yıldıza ocak ayında imza attırmayı hedefliyor. 

Teknik direktör Ersun Yunal'ın da 34 yaşındaki sol beki kadrosunda görmek istediği belirtiliyor. Clichy'nin de Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı ifade edilirken, ocakta imzaların atılmasını bekleniyor.

GALATASARAY'IN ENGEL OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Sezon sonu sözleşmesinin biteceği Başakşehir'in vazgeçilmezleri arasında yer alan tecrübeli oyuncu, Arsenal ve Manchester City gibi Avrupa devlerinin de uzun yıllar formasını giydi. Clichy'nin sezon başında Fenerbahçe'ye transferine Galatasaray'ın engel olduğu iddia edilmişti. Sarı-kırmızılıların kadro dışı bıraktığı Linnes'i Başakşehir'e vermekten vazgeçmesinin ardından Fransız oyuncunun kulübünde kaldığı belirtilmişti. Başakşehir'in bu gelişmenin ardından el sıkıştığı Fenerbahçe'ye olumsuz yanıt verdiği ileri sürülmüştü.

Clichy; Arsenal, Manchester City ve Başakşehir formaları ile 549 resmi maça çıktı. Fransız sol bek, bu karşılaşmalarda 6 kez rakip fileleri havalandırdı, 30 da asist yaptı. Profesyonel kariyerinde 2 kırmızı gören 34 yaşındaki futbolcu, 64 kez de sarardı. 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ