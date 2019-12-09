G.Saray'ın engel olduğu iddia edilmişti! F.Bahçe bu sefer işi bitiriyor!

Fenerbahçe, Başakşehir'in yıldızında mutlu sona ulaşıyor. Yaz transfer sezonunun hızlı takımı Fenerbahçe, ocak ayında da nokta atışı yapmayı planlıyor. Şampiyonluk için bahane istemeyen sarı-lacivertli kurmaylar transferde ince eleyip sık dokuyor. Ersun Yanal'ın raporuna göre çalışmalarına devam eden Fenerbahçe yönetimi hummalı bir çalışma içine girdi.

Sarı-lacivertliler uzun süredir gündemde olan Başakşehir'in yıldızını ara transfer döneminde kadrosuna katmaya artık çok yakın. Sezon başında olduğu gibi direkt kadroya dahil olacak isimler üzerinde çalışan sarı-lacivertliler, eski gözdesi Gael Clichy ile bir kez daha temasa geçti. Fenerbahçe, yaz transfer döneminin son gününe kadar ilgilendiği Fransız yıldıza ocak ayında imza attırmayı hedefliyor.

Teknik direktör Ersun Yunal'ın da 34 yaşındaki sol beki kadrosunda görmek istediği belirtiliyor. Clichy'nin de Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı ifade edilirken, ocakta imzaların atılmasını bekleniyor.

GALATASARAY'IN ENGEL OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Sezon sonu sözleşmesinin biteceği Başakşehir'in vazgeçilmezleri arasında yer alan tecrübeli oyuncu, Arsenal ve Manchester City gibi Avrupa devlerinin de uzun yıllar formasını giydi. Clichy'nin sezon başında Fenerbahçe'ye transferine Galatasaray'ın engel olduğu iddia edilmişti. Sarı-kırmızılıların kadro dışı bıraktığı Linnes'i Başakşehir'e vermekten vazgeçmesinin ardından Fransız oyuncunun kulübünde kaldığı belirtilmişti. Başakşehir'in bu gelişmenin ardından el sıkıştığı Fenerbahçe'ye olumsuz yanıt verdiği ileri sürülmüştü.

Clichy; Arsenal, Manchester City ve Başakşehir formaları ile 549 resmi maça çıktı. Fransız sol bek, bu karşılaşmalarda 6 kez rakip fileleri havalandırdı, 30 da asist yaptı. Profesyonel kariyerinde 2 kırmızı gören 34 yaşındaki futbolcu, 64 kez de sarardı.