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18 Aralık 2019 Çarşamba 12:54:15 | Son Güncelleme: 18 Aralık 2019 Çarşamba 14:13:04

G.Saray'dan Gökhan Çıra'ya 'Karakter' göndermesi: Kendini bilmez

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanşında oynanan Tuzlaspor - Galatasaray maçının sona ermesinin ardından istenmeyen olaylar yaşandı. Çıkan olaylarla ilgili Galatasaray tarafından yapılan açıklamada "Futbol Akademimizin girişinde yazan ’Sizi buraya getiren yeteneğiniz, burada tutacak olan ise karakterinizdir.’’ sözüyle rakibe saygı düsturuyla yetiştirdiğimiz gençlerin önce iyi insan, sonra iyi sporcu olmasına yönelik gururla ortaya koyduğumuz çabamızı birkaç kendini bilmezin gölgelemeye çalışması kabul edilemez." denildi.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Tuzlaspor'la oynadığımız karşılaşma sonrası yaşananların, takımımızın verdiği mücadeleyi ve aldığı hak edilmiş galibiyeti sindirememenin çok dışında, bilinçli ve organize olarak yaratılmaya çalışılan bir algı olması üzüntü ve kaygı vericidir." denildi.

Müsabaka sonrası çıkan olaylarda Galatasaray Futbol A Takımı Medya Koordinatörü Hande Sümertaş'ın da saldırıya uğradığının aktarıldığı açıklamada, "Dün gece yaşanan olayların içinde canımızı en çok acıtan Futbol A Takım Medya Koordinatörü Sayın Hande Sümertaş'a yapılan çirkin saldırıdır. Kadına şiddetin her gün bir başka acı olayla gündeme geldiği ülkemizde Galatasaray Spor Kulübü olarak bu konudaki hassasiyetimizi defalarca dile getirmekle beraber, bir spor sahasında bile kadına fiziki saldırıda bulunacak kadar canavarlaşanlar, Türk sporu ve geleceği adına tehlike unsurudur ve spor ortamından derhal uzaklaştırılmalıdırlar." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'ın bilinçli olarak kaotik bir ortama çekilmek istendiğinin ileri sürüldüğü açıklamada, şunları kaydedildi:

"Futbol akademimizin girişinde yazan 'Sizi buraya getiren yeteneğiniz, burada tutacak olan ise karakterinizdir.' sözüyle rakibe saygı düsturuyla yetiştirdiğimiz gençlerin önce iyi insan, sonra iyi sporcu olmasına yönelik gururla ortaya koyduğumuz çabamızı birkaç kendini bilmezin gölgelemeye çalışması kabul edilemez. Yaşanan tüm bu olayların arkasında, tahrik edici hareketler ve iftiralarla bilinçli bir şekilde Galatasaray'ı kaotik bir ortama çekmek isteyen şer odaklarının çabası olduğu aşikardır. Sahada hak ederek kazandığı ve bundan sonra da kazanacağı başarıların önüne geçmek için aleyhimize organize edilmek istenen yapılar ise her zaman olduğu gibi Galatasaray'ın gücü altında ezilmeye mahkumdurlar. Bu vesileyle, Türk sporunun geleceği adına Türkiye Futbol Federasyonunu ve 6222 sayılı kanun kapsamında yetkilileri görevini yapmaya davet ediyoruz."  (AA)

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