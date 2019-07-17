G.Saray'dan Drogba'ya "Seri" teşekkürü
Galatasaray Michael Seri transferi için ön ayak olan Didier Drogba'ya teşekkür etti.
TM Dijital Haber Merkezi
Yarın saat 09:30’da İstanbul’a gelmesi beklenen Seri transferi Galatasaray camiasını bir hayli sevindirdi. Yıldız futbolcuyla resmi sözleşmeye imza atmaya hazırlanan Sarı kırmızılı kulüpte moraller tavan yaparken, teknik heyetin Fildişili oyuncuyla beraber çalışacak olması Fatih Terim’in de yüzünü güldürdü.
GALATASARAY'DAN DROGBA'YA TEŞEKKÜR
Milan, Roma, İnter gibi devlerin arasından Galatasaray’ı seçerek büyük sürprize imza atan Seri’yi eski kulübüne kazandıran Didier Drogba bir kez daha taraftarların kalbinde taht kurdu. Sadece Fildişili futbolcuların değil, genelde Afrikalı yıldızların büyük saygı duyduğu ve ‘abi’ dediği Drogba’nın Michael Seri’yi ikna ederek ‘Galatasaray’a git’ dediği belirtilirken, yönetimin transferde ön ayak olan eski oyuncusuna teşekkür ettiği bildirildi.
Fernando ve Ndiaye’yi kaybeden Galatasaray’ın Seri’den sonra orta sahaya bir takviye daha yapmak için kolları sıvadığı belirtilirken, listede Bernard Mensah, Cuellar, Josef de Souza, Gonalons gibi isimlerin olduğu bilgisi geldi.
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