  • Bist 100
    99466.1
  • Dolar
    5,6855
  • Euro
    6,3791
  • Altın
    256,4820
İstanbul
21 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
YKS sonuçları açıklandı! Uzmanından çok önemli tercih uyarısı YKS sonuçları açıklandı! Uzmanından çok önemli tercih uyarısı
Erbil'de restorana silahlı saldırı! 1 Türk diplomat şehit oldu 2 diplomat yaralı Erbil'de restorana silahlı saldırı! 1 Türk diplomat şehit oldu 2 diplomat yaralı
Hamile kadına dehşeti yaşattı! Üzüntüden düşük yaptı Hamile kadına dehşeti yaşattı! Üzüntüden düşük yaptı
Zonguldak'ta sahte para operasyonu Zonguldak'ta sahte para operasyonu
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan 10 bin pota müjdesi Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan 10 bin pota müjdesi
İkitelli Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi'nde yangın! İkitelli Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi'nde yangın!
Son dakika... Erbil'de restorana silahlı saldırı! 1 Türk diplomat şehit oldu Son dakika... Erbil'de restorana silahlı saldırı! 1 Türk diplomat şehit oldu
Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 PYBS İOKBS bursları ne zaman ödenecek? Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 PYBS İOKBS bursları ne zaman ödenecek?
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü golcü Diego Costa ile bir araya geldiği iddia edildi Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü golcü Diego Costa ile bir araya geldiği iddia edildi
Stajyer öğretmene başörtü engeli: Bir daha gelme! Stajyer öğretmene başörtü engeli: Bir daha gelme!
KPSS ÖABT ne zaman? KPSS ÖABT sınav giriş belgelesi ne zaman yayınlanacak? KPSS ÖABT ne zaman? KPSS ÖABT sınav giriş belgelesi ne zaman yayınlanacak?
Öğrenciler tercih yaparken hangi hususlara dikkat etmeli? Eğitim uzmanı uyardı Öğrenciler tercih yaparken hangi hususlara dikkat etmeli? Eğitim uzmanı uyardı
Şule Çet'in hayatını kaybettiği plazadaki inceleme tamamlandı Şule Çet'in hayatını kaybettiği plazadaki inceleme tamamlandı
'Trafik' konusu 81 ilde masaya yatırıldı 'Trafik' konusu 81 ilde masaya yatırıldı
İBB'yi işgal davasında karar! İBB'yi işgal davasında karar!
Maldini'nin transferlerde fiyasko yaşatması taraftarları ayağa kaldırdı Maldini'nin transferlerde fiyasko yaşatması taraftarları ayağa kaldırdı
TÜVASAŞ'tan 'sürekli işçi' alımı TÜVASAŞ'tan 'sürekli işçi' alımı
HDP'li belediyenin astığı, terör suçlusunun adını taşıyan tabela indirildi HDP'li belediyenin astığı, terör suçlusunun adını taşıyan tabela indirildi
FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında karar FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında karar
G.Saray'dan Drogba'ya "Seri" teşekkürü G.Saray'dan Drogba'ya "Seri" teşekkürü
Van Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında resen soruşturma başlatıldı Van Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında resen soruşturma başlatıldı
İşgalci İsrail ile Hindistan arasında 50 milyon dolarlık füze bakım anlaşması imzalandı İşgalci İsrail ile Hindistan arasında 50 milyon dolarlık füze bakım anlaşması imzalandı
Başsavcı: 15 Temmuz, 21. yüzyıl destanıdır Başsavcı: 15 Temmuz, 21. yüzyıl destanıdır
Son dakika... Bakanlık duyurdu: Pençe harekatında Alman ve Fransız yapımı Milan Tanksavar füzesi ele geçirildi Son dakika... Bakanlık duyurdu: Pençe harekatında Alman ve Fransız yapımı Milan Tanksavar füzesi ele geçirildi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:31:05 | Son Güncelleme: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:38:05

G.Saray'dan Drogba'ya "Seri" teşekkürü

Galatasaray Michael Seri transferi için ön ayak olan Didier Drogba'ya teşekkür etti.

TM Dijital Haber Merkezi

Yarın saat 09:30’da İstanbul’a gelmesi beklenen Seri transferi Galatasaray camiasını bir hayli sevindirdi. Yıldız futbolcuyla resmi sözleşmeye imza atmaya hazırlanan Sarı kırmızılı kulüpte moraller tavan yaparken, teknik heyetin Fildişili oyuncuyla beraber çalışacak olması Fatih Terim’in de yüzünü güldürdü.

GALATASARAY'DAN DROGBA'YA TEŞEKKÜR

Milan, Roma, İnter gibi devlerin arasından Galatasaray’ı seçerek büyük sürprize imza atan Seri’yi eski kulübüne kazandıran Didier Drogba bir kez daha taraftarların kalbinde taht kurdu. Sadece Fildişili futbolcuların değil, genelde Afrikalı yıldızların büyük saygı duyduğu ve ‘abi’ dediği Drogba’nın Michael Seri’yi ikna ederek ‘Galatasaray’a git’ dediği belirtilirken, yönetimin transferde ön ayak olan eski oyuncusuna teşekkür ettiği bildirildi.

Fernando ve Ndiaye’yi kaybeden Galatasaray’ın Seri’den sonra orta sahaya bir takviye daha yapmak için kolları sıvadığı belirtilirken, listede Bernard Mensah, Cuellar, Josef de Souza,  Gonalons gibi isimlerin olduğu bilgisi geldi.

Son dakika... Erbil'de restorana silahlı saldırı!
Havalimanı işgal davasında karar
Son dakika... Bakanlık duyurdu: Pençe harekatında ele geçirildi
İşte Kıbrıs açıklarındaki Yavuz sondaj gemisinden ilk görüntüler
Boris'den tartışma yaratacak sözler!
Comolli harekete geçti F.Bahçe'ye dünyaca ünlü golcü
Krala taht bıraktıran Rus güzellik kraliçesi ilk kez konuştu
Türkiye'ye mecbur kalacaklar! Hesaba katmayı unuttular...
Öldü sanıldı, cenazesi bile yapıldı! 37 gün sonra ilk kez görüntülendi
İstanbul için korkutan deprem senaryosu: 7,5, 7,4 ve 7,2 büyüklüğünde ...
NATO'nun gizli raporu ifşa oldu! İlginç Türkiye detayı...
Ezeli rakipler arasında savaş kızışıyor! G.Saray'dan flaş hamle
Acılı baba konuştu! Şoför otobüs durmadan kapıyı neden açtı?
Almanlar yazdı: Orduyu hazırla! Rusya bu ülkelere saldırabilir
Rusya: Türkiye'yle savaş uçağı için görüşebiliriz
Şok olay! Genç kız halk otobüsünde ölüme böyle gitti
Dilencinin üzerinden servet çıktı
Lavrov’dan ABD yorumu: Tango 2 kişiliktir
Öldürülen o terörist örgütün kara kutusuydu!
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kuvvetli yağış uyarısı geldi
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ