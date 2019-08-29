29 Ağustos 2019 Perşembe 10:17:01 | Son Güncelleme: 29 Ağustos 2019 Perşembe 10:20:00
G.Saray, Mojica transferiyle Finansal Fair Play engeline takılmamayı planlıyor
Transferde hareketli günler geçirmeye devam eden Galatasaray’da sol bek operasyonu gündemde. Galatasaray, Mojica transferiyle Finansal Fair Play engeline takılmamayı planlıyor.
Finansal Fair Play açığı olan Sarı-Kırmızılılar’ın Nagatomo’yu iyi bir bonservis bedeli ile satarak eksik miktarı kapatmayı planladığı öğrenildi. Japon futbolcunun yerine ise Girona’da forma giyen Johan Mojica transfer edilecek. Galatasaray yönetimi 27 yaşındaki oyuncuyu bedelsiz kiralayarak, Finansal Fair Play engeline takılmamak istiyor. (Star)
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