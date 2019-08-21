G.Saray, Kostas'ın transferi için PSV Eindhoven'la anlaşma sağladı

  • Bist 100
    95522.1
  • Dolar
    5,7222
  • Euro
    6,3547
  • Altın
    275,6870
İstanbul
24 / 32
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Afyonkarahisar'da kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı Afyonkarahisar'da kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı
Trump yönetiminden yasa dışı göçmen aileler için süresiz gözaltı kararı Trump yönetiminden yasa dışı göçmen aileler için süresiz gözaltı kararı
Van'da iki aile arasındaki husumet barışla sona erdi Van'da iki aile arasındaki husumet barışla sona erdi
Edirne'de Irak, Afganistan ve İran uyruklu 335 düzensiz göçmen yakalandı Edirne'de Irak, Afganistan ve İran uyruklu 335 düzensiz göçmen yakalandı
Hindistan iç işlerine dışarıdan müdahaleye izin vermeyecek Hindistan iç işlerine dışarıdan müdahaleye izin vermeyecek
Eminönü'nde su baskınlarına karşı iki terfi hattı Eminönü'nde su baskınlarına karşı iki terfi hattı
Gar saldırganı Durmaz'ın yargılandığı davada ara karar Gar saldırganı Durmaz'ın yargılandığı davada ara karar
Tunceli'de 3,9 büyüklüğünde deprem Tunceli'de 3,9 büyüklüğünde deprem
Şırnak'ta bir terörist etkisiz hale getirildi Şırnak'ta bir terörist etkisiz hale getirildi
Yemen Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed el-Hadrami: Yemen'in güneyindeki ayaklanma sonlandırılacak Yemen Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed el-Hadrami: Yemen'in güneyindeki ayaklanma sonlandırılacak
Han Şeyhun Rusya destekli Esed rejiminin kuşatmasında Han Şeyhun Rusya destekli Esed rejiminin kuşatmasında
Sturridge 3 yıl Trabzonspor'da Sturridge 3 yıl Trabzonspor'da
İrlanda mahkemesi Ryanair pilotların grev kararını geçersiz saydı İrlanda mahkemesi Ryanair pilotların grev kararını geçersiz saydı
Ruhani'den Batı'ya 'deniz yolları güvende olmaz' tehdidi Ruhani'den Batı'ya 'deniz yolları güvende olmaz' tehdidi
İslam İşbirliği Teşkilatından 'Kudüs Filistin'in başkentidir' vurgusu İslam İşbirliği Teşkilatından 'Kudüs Filistin'in başkentidir' vurgusu
Halka yeni sezon ne zaman? Halka dizisi yeni sezon ilk bölüm ne zaman? Halka yeni sezon ne zaman? Halka dizisi yeni sezon ilk bölüm ne zaman?
Memur zammı belli oluyor! Son kararı Hakem Kurulu verecek Memur zammı belli oluyor! Son kararı Hakem Kurulu verecek
G.Saray, Kostas'ın transferi için PSV Eindhoven'la anlaşma sağladı G.Saray, Kostas'ın transferi için PSV Eindhoven'la anlaşma sağladı
YouTube yanlışlıkla yüzlerce videoyu yayından kaldırdı YouTube yanlışlıkla yüzlerce videoyu yayından kaldırdı
Mısır ve Çin'den Akdeniz'de ortak tatbikat Mısır ve Çin'den Akdeniz'de ortak tatbikat
Türk-İş'ten eleştirilere yanıt Türk-İş'ten eleştirilere yanıt
Konut Fiyat Endeksi haziranda arttı Konut Fiyat Endeksi haziranda arttı
'Kız Kardeşler' Saraybosna'da izleyiciyle buluştu 'Kız Kardeşler' Saraybosna'da izleyiciyle buluştu
Ara Güler'in objektifinden tarihi şehir Bursa Ara Güler'in objektifinden tarihi şehir Bursa

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

21 Ağustos 2019 Çarşamba 17:13:32 | Son Güncelleme: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 17:17:08

G.Saray, Kostas'ın transferi için PSV Eindhoven'la anlaşma sağladı

Galatasaray'ın forveti Kostas Mitroglou'nun PSV Eindhoven'a kiralanması için görüşmelere başlandı.

Galatasaray, geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı Yunan forvet Kostas Mitroglou'nu Hollanda ekibi PSV'ye kiralamak için görüşmelere başladı.
 
PSV, Sevilla'ya gönderdiği Luuk de Jong'un boşluğunu Mitroglou ile doldurmayı düşünürken görüşmelerin olumlu gittiği belirtildi. 
 
Sarı kırmızılılarda Mitroglou'nun gitmesiyle birlikte yabancı kontenjanında yer açılacak ve yeni transferlerin lisansı çıkartılabilecek.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ