G.Saray, Kasımpaşa galibiyetle Liverpool'un istatistiğine çok yaklaştı

  • Bist 100
    103072
  • Dolar
    5,6913
  • Euro
    6,3238
  • Altın
    272,7770
İstanbul
20 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Deniz Kuvvetleri mülakatları ne zaman yapılacak? Deniz Kuvvetleri uzman erbaş alımı tarihi ne zaman? Deniz Kuvvetleri mülakatları ne zaman yapılacak? Deniz Kuvvetleri uzman erbaş alımı tarihi ne zaman?
Liverpool, 3 puanı 3 golle aldı Liverpool, 3 puanı 3 golle aldı
"Selam Tevhid" kumpasçısı FETÖ'cü eski savcı Gültekin Avcı, İzmir'de gözaltına alındı "Selam Tevhid" kumpasçısı FETÖ'cü eski savcı Gültekin Avcı, İzmir'de gözaltına alındı
AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL ek sınav sonuçları sorgulama ekranı sizlerle AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL ek sınav sonuçları sorgulama ekranı sizlerle
Gazişehir Gaziantep'in adı değişiyor Gazişehir Gaziantep'in adı değişiyor
Trump: Bin Ladin'in oğlu Hamza öldürüldü Trump: Bin Ladin'in oğlu Hamza öldürüldü
Real Madrid, evinde zor kazandı Real Madrid, evinde zor kazandı
Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu: Yargı Reformu Strateji Belgesi’ne ezici çoğunluk destek veriyor Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu: Yargı Reformu Strateji Belgesi’ne ezici çoğunluk destek veriyor
Genelkurmay Başkanı Güler ABD'li mevkidaşı ile görüştü Genelkurmay Başkanı Güler ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Temel Karamollaoğlu'na zehir zemberek sözler Cübbeli Ahmet Hoca'dan Temel Karamollaoğlu'na zehir zemberek sözler
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Temel Karamollaoğlu'na zehir zemberek sözler Cübbeli Ahmet Hoca'dan Temel Karamollaoğlu'na zehir zemberek sözler
Bahçeli'den flaş ABD yorumu: Bolton zihniyeti tasfiye edilmiştir Bahçeli'den flaş ABD yorumu: Bolton zihniyeti tasfiye edilmiştir
Güven Yalçın'ın Serie A'nın kapısından döndüğü ortaya çıktı Güven Yalçın'ın Serie A'nın kapısından döndüğü ortaya çıktı
Kırıp dökmenin serbest olduğu 'stres odalı' otel Kırıp dökmenin serbest olduğu 'stres odalı' otel
Vedat Muriç: Bana gelen bir teklif yok, belki menajerime bir teklif gelmiştir Vedat Muriç: Bana gelen bir teklif yok, belki menajerime bir teklif gelmiştir
"Falcao gelirse kurban keseceğim" diyen esnaf, sözünü yerine getirdi "Falcao gelirse kurban keseceğim" diyen esnaf, sözünü yerine getirdi
Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen 2 PKK'lı teröriste yardım ve yataklık yapan kişiler tutuklandı Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen 2 PKK'lı teröriste yardım ve yataklık yapan kişiler tutuklandı
Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi
Turgay Demirel yeniden FIBA Dünya Başkan Yardımcısı Turgay Demirel yeniden FIBA Dünya Başkan Yardımcısı
"İHTAR anti-İHA sistemine 40 mm bombaatar entegre edildi" "İHTAR anti-İHA sistemine 40 mm bombaatar entegre edildi"
Teröristleri zıplatacak özellik: İHTAR'a bombaatar entegre edildi Teröristleri zıplatacak özellik: İHTAR'a bombaatar entegre edildi
STK'lardan sivillere saldıran terör örgütü PKK'ya karşı ortak bildiri STK'lardan sivillere saldıran terör örgütü PKK'ya karşı ortak bildiri
İran Basra Körfezi'ndeki gaz sahasının işletmesini yerli firmaya verdi İran Basra Körfezi'ndeki gaz sahasının işletmesini yerli firmaya verdi
2500 yıllık Altın Elbiseli Adam Türkiye'de 2500 yıllık Altın Elbiseli Adam Türkiye'de

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

14 Eylül 2019 Cumartesi 12:50:21 | Son Güncelleme: 14 Eylül 2019 Cumartesi 12:53:19

G.Saray, Kasımpaşa galibiyetle Liverpool'un istatistiğine çok yaklaştı

Galatasaray, Cuma akşamı Kasımpaşa karşısında aldığı galibiyetle Liverpool'un istatistiğine çok yaklaştı.

Galatasaray, Kasımpaşa'yı yeni yıldızı Radamel Falcao'nun tek golü ile devirdi. Terim ve kurmaylarının cezası nedeniyle gergin başlayan maçta 38. dakikaya kadar çıt çıkmadı!

Ömer Bayram'ın hazırladığı pozisyonda Kolombiyalı yıldızın şutu Ben Youssef'e çarpıp ağlara gitti. Aslan, Paşa'yı da yenip rotasını Club Brugge maçına çevirdi

Galatasaray devam eden iç saha yenilmezlik serisiyle Avrupa'nın dev kulüplerini geride bıraktı. İngiliz ekibi Liverpool bu listede 42 maçla zirvede yer alırken, ikinci sırayı 38 karşılaşmayla Galatasaray aldı.

Sarı-kırmızılı takım Türk Telekom Stadyumu'nda 32 galibiyet elde ederken, 6 da beraberlik aldı. Liverpool ise 32 kez sahasında kazanırken, 10 kez rakipleriyle yenişemedi. Cimbom iç sahada en son 6 Mayıs 2017'de Kasımpaşa'ya 3-1 yenilmişti.

EFSANE GİBİ BAŞLADI

Galatasaray'daki ilk maçında siftah yapan Radamel Falcao, kendisinden önceki yıldızların gol geleneğini de sürdürdü. Parçalı formayı ilk giydiğinde gol atan Hagi, Drogba, Gomis gibi yıldızların arasına dün attığı golle Kolombiyalı oyuncu da katıldı.  (Sabah)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ