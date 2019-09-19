19 Eylül 2019 Perşembe 18:42:41 | Son Güncelleme: 19 Eylül 2019 Perşembe 18:45:35
G.Saray, Avrupa'da ezeli rakiplerine başarılar diledi
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'a başarılar diledi.
Galatasaray, resmi Twitter sayfasından "Bu akşam UEFA Avrupa Ligi ilk maçına çıkıp Avrupa macerasına başlayarak ülkemizi temsil edecek Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'a başarılar diliyoruz" denildi.
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