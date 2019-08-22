G.Saray, Ahmet Gürleyen'i transfer listesine aldı

Luyindama-Marcao ikilisinin alternatifi Ahmet Çalık'ı yetersiz gören ve uzun süredir yerli stoper arayan Galatasaray'ın Alman ekibi Mainz'ın kadrosunda yer alan Ahmet Gürleyen'le ilgilendiği öğrenildi. 20 yaşındaki gurbetçi stoper için temasa geçildiği gelen haberler arasında.

KOSTAS MİTROGLOU PSV'DE OZORNWAFOR ALMEİRA'DA

Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Kostas Mitroglou, Hollanda ekibi PSV'ye satın alma opsiyonuyla kiralandı. Dün Hollanda'ya giden oyuncu için karmaşık bir anlaşma yapıldığı ortaya çıktı. Mitroglou'nun 2.6 milyon Euro olan ücretini üç kulübün (Bonservisine sahip Marsilya, anlaşmayı bozan G.Saray ve kiralayan PSV) birlikte ödeyeceği öğrenildi. Bu arada Kayserispor'a verilmesi gündemde olan G.Saray'ın yeni transferi Nijeryalı stoper Ozornwafor da İspanya ikinci lig takımlarından Almeria'ya kiralandı.

NZONZI'NIN LISANSI ÇIKTI

Cuma günü transferi resmen açıklanan Steven Nzonzi'nin lisansı çıkartıldı ve ismi TFF listesine eklendi. Taraftarların sahada olmasını dört gözle beklediği futbolcuyu teknik direktör Fatih Terim'in Konya maçında oynatmayı düşündüğü öğrenildi. Bu arada G.Saray, çalışmalarına dün de devam etti. (Sabah)