Futbolu bırakan Sneijder'in son hali görenleri şaşkına çevirdi

Bir futbol maçını izlerken görüntülenen 35 yaşındaki Hollandalı eski 10 numaranın aşırı kiloları dikkat çekerken, Sneijder'in oturmakta bile zorlandığı görüldü. Wesley Sneijder, en son Katar'ın Al Gharafa takımında mücadele ediyordu.