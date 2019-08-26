26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:30:39 | Son Güncelleme: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:33:37
Futbolu bırakan Sneijder'in son hali görenleri şaşkına çevirdi
Galatasaray'a vedasının ardından futbol hayatı düşüşe giren ve Al Gharafa'da oynadıktan sonra kariyerini noktalayan Wesley Sneijder'in, son hali görenleri şaşırttı.
Bir futbol maçını izlerken görüntülenen 35 yaşındaki Hollandalı eski 10 numaranın aşırı kiloları dikkat çekerken, Sneijder'in oturmakta bile zorlandığı görüldü. Wesley Sneijder, en son Katar'ın Al Gharafa takımında mücadele ediyordu.
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