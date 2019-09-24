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24 Eylül 2019 Salı 09:37:04 | Son Güncelleme: 24 Eylül 2019 Salı 09:42:17

Futbolda 2019'un en iyileri belli oldu

FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü'nü, Barcelona'nın Arjantinli oyuncusu Lionel Messi kazandı.

FIFA tarafından 2019 yılının en iyilerinin belirlendiği gala gecesi, İtalya'nın Milano kentindeki La Scala Tiyatrosu'nda düzenlendi. France Football dergisi ile 2010'dan itibaren yürütülen ortaklığın sona ermesinin ardından hayata geçirilen FIFA En İyiler Ödülleri, 4. kez dağıtıldı.

Milli takımların teknik direktör ve kaptanları, basın mensupları arasından seçilmiş bir grup ile halkın katılımıyla yapılan oylama sonucunda Barcelona'dan Lionel Messi, yılın en iyi erkek futbolcusu seçildi.

France Football dergisinin verdiği Ballon d'Or (Altın Top) Ödülü'nü 5 kez alan Arjantinli futbolcu, Liverpool'dan Virgil van Dijk ve Juventus'tan Cristiano Ronaldo'yu geride bırakarak bu ödülü ilk defa kazanmayı başardı.

En iyi kadın futbolcu ödülünü, Reign Kulübü ve ABD Milli Takımı'nın forvet oyuncusu Megan Rapinoe aldı.

En iyi erkek ve kadın futbolcu ödüllerini takdim etmek için sahneye gelen FIFA Başkanı Gianni Infantino, İranlı makamların, kadın taraftarların erkek karşılaşmalarında statlara girmesi konusunda garanti verdiğini paylaştı.

Uygulama ilk olarak İran Milli Takımı'nın 10 Ekim'de Kamboçya'yı konuk edeceği 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri maçında hayata geçecek.

Yılın teknik direktörü Klopp

İngiliz kulübü Liverpool'un başında UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Alman Jürgen Klopp, Josep Guardiola (Manchester City) ve Mauricio Pochettino'nun (Tottenham) önünde erkek fubolunda yılın teknik direktörü seçildi.

Kadın futbolunda en iyi teknik direktör ödülünü, ABD Milli Takımı'nı çalıştıran Jill Ellis aldı.

Liverpool'dan Brezilyalı Alisson Becker, yılın erkek kalecisi, Atletico Madrid'de oynayan Hollandalı Sari van Veenendaal da yılın kadın kalecisi ödülüne layık görüldü

Yılın en iyi golüne verilen FIFA Puskas Ödülü, Macaristan liginde Debrecen forması giyen Daniel Zsori'ye gitti.

FIFA Fair Play Ödülü'nü, İngiltere Championship ekibi Leeds United'ın teknik direktörü Marcelo Bielsa kazandı. Arjantinli teknik adam, 1-1 biten maçta, takımının Aston Villalı bir futbolcu sakatlık yaşadığı sırada gol atması nedeniyle oyuncularına bilerek gol yemeleri için talimat vermişti.

FIFA Taraftar Ödülü ise otistik ve görme engelli oğlunu Palmeiras Kulübünün maçlarına götürerek, karşılaşma boyunca sahada olanları ona anlatan Brezilyalı Silvia Grecco'ya verildi.

Yılın 11'leri

FIFA ile Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) tarafından belirlenen Yılın 11'ine, erkekler ve kadınlarda şu oyuncular seçildi:

Erkekler

Kaleci: Alisson Becker (Liverpool/Brezilya)

Savunma: Virgil van Dijk (Liverpool/Hollanda), Matthijs de Ligt (Juventus/Hollanda), Sergio Ramos (Real Madrid/İspanya), Marcelo (Real Madrid/Brezilya)

Orta saha: Luka Modric (Real Madrid/Hırvatistan), Frenkie de Jong (Barcelona/Hollanda), Eden Hazard (Chelsea/Belçika)

Forvet: Kylian Mbappe (PSG/Fransa), Lionel Messi (Barcelona/Arjantin), Cristiano Ronaldo (Juventus/Portekiz)

Kadınlar

Kaleci: Sari van Veendaal (Atletico Madrid/Hollanda)

Savunma: Lucy Bronze (Olympique Lyon/İngiltere), Nilla Fischer (Linkopings/İsveç), Kelly O'Hara (Utah Royals/ABD), Wendie Renard (Olympique Lyon/Fransa)

Orta saha: Julie Ertz (Chicago Red Stars/ABD), Amandine Henry (Olympique Lyon/Fransa) Rose Lavelle (Washington Spirit/ABD)

Forvet: Alex Morgan (Orlando Pride/ABD), Megan Rapinoe (Reign/ABD), Marta Vieria (Orlando Pride/Brezilya)

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