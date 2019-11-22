'Futbol şaha kalkacak'
SABAH gazetesinin düzenlediği Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu’nda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, 'Futbolda yükselişe geçildiğini vurguladı.
GÜNEŞ
■ SABAH gazetesinin düzenlediği Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu’nda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Türk futbolunun yükselişe geçtiğini vurguladı ve “Potansiyelimizi en iyi şekilde hepimiz biliyoruz. Futbolun şahlanışını hep birlikte yaşayacağımıza inanıyorum. Doğru, finansal açıdan sürdürülebilir anlayışla futbol yönetilmeli. Türkiye'ye futbolda hak ettiği değeri kazandırmak çok önemli bir misyonumuz. Çok önemli radikal kararlar almamız gereken bir dönemdeyiz” şeklinde konuştu.
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