Furkan Korkmaz'ın takımı Cedi Osman'ın Cleveland'ını üzdü
NBA'de Furkan Korkmaz ile Cedi Osman'ı karşı karşıya getiren maçta Furkan'ın takımı Philadelphia 76ers, Cedi'nin Cleveland Cavaliers'ını devirdi.
NBA'de milli oyuncular Furkan Korkmaz ile Cedi Osman'ın karşı karşıya geldiği maçta Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers'ı 114-95 mağlup etti.
NBA'e 6 maçla devam edildi. Furkan'ın takımı 76ers, deplasmanda Cedi'nin görev yaptığı Cavaliers'ı 114-95 yenerek rakibine karşı son 6 günde oynadığı ikinci maçı da kazandı.
Philadelphia 76ers'ta Tobias Harris 27, Joel Embiid ve James Ennis 14'er sayıyla oynadı. Furkan Korkmaz, 18 dakika 26 saniye süre aldığı mücadeleyi 13 sayı, 4 ribaunt, 1 blokla tamamladı.
Cavaliers'ta Sexton'ın 17, Clarkson'ın 15 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. Cedi Osman ise 27 dakika 59 saniye görev yaptığı karşılaşmayı 5 sayı, 4 ribaunt, 1 asist, 1 top çalmayla bitirdi.
NBA'e 9 maçla devam edilecek.
Sonuçlar
Cleveland Cavaliers-Philadelphia 76ers: 95-114
Sacramento Kings-Boston Celtics: 100-99
Memphis Grizzlies-Denver Nuggets: 114-131
Orlando Magic-Washington Wizards: 125-121
New Orleans Pelicans-Golden State Warriors: 108-100
Los Angeles Lakers-Atlanta Hawks: 122-101
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