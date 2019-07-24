24 Temmuz 2019 Çarşamba 21:07:10 | Son Güncelleme: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 21:08:12
Furkan Korkmaz, Philadelphia 76ers ile tekrar anlaşarak 2 yıllık sözleşme imzaladı
NBA'de Philadelphia 76ers forması giyen Milli basketbolcu Furkan Korkmaz, takımı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Sixers ile sözleşmesi sona eren ve serbest oyuncu statüsünde bulunan Furkan, takımı ile tekrar anlaşmaya varırken 2 yıllık sözleşmeye imza attı.
22 yaşındaki Türk basketbolcu, geçen sezon Sixers formasıyla 48 maça çıkarken 5.8 sayı, 2.2 ribaund ve 1.1 asist ortalaması yakalamıştı. Furkan Korkmaz'ın adı Fenerbahçe Beko ile de anılıyordu.
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