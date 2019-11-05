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Furkan Korkmaz attığı 20 sayıyla kariyer rekoru kırdı Furkan Korkmaz attığı 20 sayıyla kariyer rekoru kırdı

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05 Kasım 2019 Salı 11:02:21 | Son Güncelleme: 05 Kasım 2019 Salı 11:03:37

Furkan Korkmaz attığı 20 sayıyla kariyer rekoru kırdı

Philadelphia 76ers'ın konuk olduğu Phoenix Suns'a 114-109 yenildiği maça ilk 5'te başlayan Furkan Korkmaz, attığı 20 sayıyla kariyer rekoru kırdı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers, konuk olduğu Phoenix Suns'a 114-109 yenildi.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Sezona ilk 5 maçını alarak başlayan Philadelphia 76ers, deplasmanda Phoenix Suns'a 114-109 kaybetti ve ligin tek namağlup takımı unvanını kaybetti.

Sezonun 5. galibiyetini alarak Batı Konferansı'nda ikinci sıraya yükselen Suns'ta Devin Booker 40 sayı, 4 ribaunt ve 3 asistle galibiyette başrolü oynarken, NBA tarihinde 6 bin sayı barajına ulaşmayı başaran en genç sekizinci oyuncu oldu. Ricky Rubio 21 sayı, 10 asist ve 7 ribaunt, Aron Baynes 15 sayı, 7 ribaunt ve 6 asistle skora destek verdi.

Doğu Konferansı'nda ikinci sıraya gerileyen Philadelphia 76ers'ta Furkan Korkmaz, ilk 5'te başladığı mücadeleyi 20 sayıyla tamamlayarak kariyer rekoru kırdı. Milli oyuncu, mücadelede ayrıca 5 ribaunt ve 2 asist üretti. Al Horford 32 sayıyla takımın en skorer oyuncusu olurken, Tobias Harris ise 24 sayı ve 10 ribaunt ile "double-double" yaptı.

Bucks zorlanmadı

Milli oyuncu Ersan İlyasova'nın takımı Milwaukee Bucks ise konuk olduğu Minnesota Timberwolves'u 134-106 mağlup ederek sezonun 5. galibiyetine uzandı.

Bucks'ta all-star Giannis Antetokounmpo 34 sayı, 15 ribaunt ve 6 asist, Khris Middleton 26 sayı, Eric Bledsoe 22 sayı, 9 ribaunt ve 6 asist, Donte DiVincenzo 17 sayı ve 7 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu. Oyuna sonradan girerek yaklaşık 16 dakika sahada kalan İlyasova ise 5 sayı, 4 ribaunt, birer top çalma ve blokla maçı tamamladı.

Bu sezon ikinci kez kaybeden Timberwolves'ta Andrew Wiggins 25 sayıyla takımının en skoreri oldu. Robert Covington da 15 sayı kaydetti.

Harden'dan 44 sayı

Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Houston Rockets, yıldız oyuncusu James Harden'ın üstün performansının yardımıyla konuk olduğu Memphis Grizzlies'ı 107-100 mağlup etti.

Sezonun 4. galibiyetini elde eden Rockets'ta Harden 44 sayı, 10 ribaunt ve 6 asist, Eric Gordon 16 sayı, Clint Capela 10 sayı ve 13 ribaunt ile galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 5. kez kaybeden tek galibiyetli Grizzlies'ta Ja Morant 23 sayı, 6 asist ve 5 ribaunt, Dilon Brooks 17 sayı ve 9 ribaunt, Jonas Valanciunas ise 10'ar sayı ve ribauntla oynadı.

NBA'de yarın 6 maç oynanacak.

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