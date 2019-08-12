12 Ağustos 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 11 Ağustos 2019 Pazar 20:30:12
Fred bombası
ORTA sahaya yıldız bir isim daha kazandırmak isteyen Galatasaray, Manchester United’ın Brezilyalı oyuncusu Fred için yeniden harekete geçti.
GÜNEŞ
İngiliz basınına yansıyan haberlere göre de Sarı-Kırmızılılar, 26 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için Kırmızı-Şeytanların kapısını çaldı. ManU’da yeni sezon planlamasında kendisine yer bulamayan Fred’in Galatasaray’dan gelen bu teklifi kabul ettiği ve iki kulübün anlaşmasını beklediği öğrenildi. Cim Bom, oyuncuyu kiralamak için 1.5 milyon euro önerdi. Yanıt bekleniyor.
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