Fred bombası

GÜNEŞ

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre de Sarı-Kırmızılılar, 26 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için Kırmızı-Şeytanların kapısını çaldı. ManU’da yeni sezon planlamasında kendisine yer bulamayan Fred’in Galatasaray’dan gelen bu teklifi kabul ettiği ve iki kulübün anlaşmasını beklediği öğrenildi. Cim Bom, oyuncuyu kiralamak için 1.5 milyon euro önerdi. Yanıt bekleniyor.